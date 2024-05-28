Çağımızın hastalığı! Boyun düzleşmesinin belirtileri nelerdir?

Boyun düzleşmesi nasıl tedavi edilir?

Boyun düzleşmesi tedavilerinde ilk önce omuriliğe ve omuriliğin içerisinde yer alan sinirlere herhangi bir baskının söz konusu olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan kontroller sonrasında, eğer bu bölgede yer alan sinirlere karşı bir baskı söz konusu olur ise, tedavinin kas güçlendirici ve egzersizler ile desteklenmesi gerekir.