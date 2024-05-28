Çağımızın hastalığı! Boyun düzleşmesinin belirtileri nelerdir?
Boyun düzleşmesi, tıptaki adıyla servikal lordoz düzleşmesi özellikle bilgisayar başında uzun vakit geçirenlerin yakalandığı ve hareketsiz yaşamın ortaya çıkardığı rahatsızlıklardan biridir. Peki, boyun düzleşmesi belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıldır? İşte detaylar…
Boyun düzleşmesi nedir?
Boyun düzleşmesi, servikal omurgadaki C harfine benzer normal eğrinin düzleşmesi veya kaybolmasıyla karakterize edilen bir postüral anormalliktir. Kısaca tarif etmek gerekirse boyun düzleşmesi, boynun kendine has kıvrımı olan “C” şeklini kaybedip, “I” şekline dönüşmesidir.
Boyun düzleşmesinin nedenleri nelerdir?
Duruş bozukluğu, omurga disklerinin zamanla aşınması,hareketsizlik, uzun saatler boyunca bilgisayar başında oturmak, skolyoz, kifoz gibi tıbbi durumlar, ağır sırt çantası kullanımı, kalsiyum eksikliği, uyurken yanlış yastık seçimi, ani hareketler ve stres boyun düzleşmesinin nedenlerindendir.
Boyun düzleşmesi belirtileri nelerdir?
Boyunda, el ve ayak parmaklarında sertleşme
Hareket kabiliyetinde azalma
Baş ağrısı
Koordinasyon sorunları
Kas zayıflığı
Şekil bozukluğu
Mesane ve bağırsak kontrol sorunları
Boyun düzleşmesi nasıl tedavi edilir?
Boyun düzleşmesi tedavilerinde ilk önce omuriliğe ve omuriliğin içerisinde yer alan sinirlere herhangi bir baskının söz konusu olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan kontroller sonrasında, eğer bu bölgede yer alan sinirlere karşı bir baskı söz konusu olur ise, tedavinin kas güçlendirici ve egzersizler ile desteklenmesi gerekir.