Çağımızın hastalığı: Huzursuz bağırsak sendromu! Huzursuz bağırsak sendromu ciddi bir hastalık mı?
Huzursuz bağırsak sendromu (irritabl bağırsak sendromu) kalın bağırsağın işlevini etkileyen bir sindirim sistemi hastalığıdır. Peki, huzursuz bağırsak sendromunun belirtileri nelerdir? Huzursuz bağırsak sendromu nasıl tedavi edilir? İşte, huzursuz bağısak sendromuna dair detaylar...
Huzursuz bağırsak sendromu nedir?
Huzursuz bağırsak sendromu, sindirim sisteminin işlevini olması gerektiği gibi yerine getiremediği ve kalın bağırsağı etkileyen kronik bir hastalıktır.
Huzursuz bağırsak sendromunun belirtileri nelerdir?
- Karın ağrısı ve kramplar
-Gaz problemi
- Şişkinlik
- Düzensiz bağısak hareketleri (İshal, kabızlık ya da her ikisinin bir arada görülmesi)
- Dışkıda mukus görülmesi
- Dışkının tam boşalmaması hissi huzursuz bağırsak sendromunun belirtilerindendir.
Huzursuz bağırsak sendromu kimlerde görülür?
Huzursuz bağırsak sendromu, toplumun yüzde 15’inde görülebilir. Huzursuz bağırsak sendromu en sık 20-30 yaş arası kişilerde teşhis edilir. Kadınlarda erkeklere oranla daha yaygın olduğu bilinmektedir. Özellikle ailede huzursuz bağırsak sendromu öyküsü olan kişilerde sendromun görülme olasılığı daha yüksektir.
Huzursuz bağırsak sendromu nasıl teşhis edilir?
Huzursuz bağırsak sendromu teşhisi genellikle kişinin belirtilerine ve tıbbi geçmişine dayanarak konur. Tanı aşamasında karın ağrısının ne zaman başladığı ve ne sıklıkla tekrarlandığı önemlidir. Doktor kan testleri, dışkı analizleri, kolonoskopi gibi ileri tetkikler isteyebilir. Rome IV kriterleri, İBS tanısında kullanılan uluslararası tanı ölçütleridir.