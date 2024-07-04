Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü ya da kısa adıyla ÇEKO; iş hayatını ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuksal bilimler ile detaylı olarak inceleyecek uzman kişiler yetiştiren bir bölümdür. Peki, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü kaç yıllıktır? Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri hangi fakülteye bağlıdır? İş alanları nelerdir? İşte detaylar…
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü kaç yıllıktır?
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır.
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü, eşit ağırlık puanı ile öğrenci alır.
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü, üniversitelere göre değişkenlik göstermekle birlikte; iktisadi ve idari bilimler fakültesi, iktisat fakültesi ve siyasal bilgiler fakültesine bağlıdır.
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde okutulan dersler nelerdir?
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
İktisada giriş
Genel işletme
Matematik
Finansal muhasebe
Borçlar hukuku
İşletme yönetimi
Sosyal politika
Türk çalışma ilişkileri tarihi
Sosyal güvenlik hukuku
Sendikacılık