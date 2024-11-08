Çamaşır makinesi kötü koku mu yapıyor? Sadece 3 damla yetiyor, çamaşırlar asla kötü kokmuyor
Çamaşır makinesi, gündelik işlerimizde en çok başvurduğumuz ve bize büyük bir kolaylık sağlayan önemli bir teknolojik alet olsa da, aşırı kullanım neticesinde çamaşırlarda kötü kokulara sebebiyet verebilir
Çamaşırk makinesi, şüphesiz ki bugüne kadar tasarlanmış en önemli teknolojik ürünlerden biri. Ancak çok fazla kullanıldığı için zaman içerisinde kötü koku yaptığı yadsınamaz bir gerçek.
Temizlik uzmanları, çamaşırların içerisine kadar sirayet eden bu kokuyu yok etmek adına uygulamanız gereken temizlik sırlarını açıkladı.
Yaz kış çamaşır yıkamanın sonu gelmiyor bu da zamanla çamaşır makinesinin tamburunda tortu, kir ve nem birikmesine neden olabiliyor.