Canan Karatay onaylı diyet... Yalnızca 1 gün bile denemek yetiyor! Hemen etkisini gösteriyor

ÖĞÜN ÖĞÜN CANAN KARATAY DİYET LİSTESİ

Öğün: Kahvaltı

1 adet menemen ya da 2 yumurtalı omlet veya 2 adet haşlanmış yumurta

10-12 adet zeytin (zeytinyağlı ve kekikli)

2-3 dilim beyaz peynir (avuç içi kadar)

Küçük bir kase ceviz içi ya da fındık