Canan Karatay onaylı diyet... Yalnızca 1 gün bile denemek yetiyor! Hemen etkisini gösteriyor
Uzman Doktor **Canan Karatay**, öğün öğün diyet programı verdi, uygulayan hemen etkisini fark etti. Yalnızca tek gün denemek bile yetiyor. İşte Canan Karatay'ın önerdiği diyet programı
Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Canan Karatay, kendisinin de kullandığı diyet programını ilk kez açıkladı. Karatay, öğün öğün hangi ürünlerin kullanılması gerektiğini paylaşırken ayrıca yasaklı ürünlerin de altını çizdi.
Odatv.com sitesinde paylaşılan habere göre Canan Karatay'ın, öğün düzeni, yasaklar, serbest besinler, pişirme yöntemleri, ara öğün, su tüketimi ve fiziksel aktivite gibi önerileri ilk kez paylaşıldı. İşte başarılı bir diyet programı için uygulamanız gerekenler...
CANAN KARATAY DİYETİ NASIL UYGULANIR
Öğün Düzeni: Karatay Diyeti, günde sadece 2 öğün yemeyi savunur. Öğünler arasında en az 5 saatlik bir süre olmalıdır.
Yasaklar: Ekmek, şeker, sağlıksız karbonhidrat kaynakları tamamen diyetten çıkarılmalıdır.
Serbest Besinler: Sağlıklı yağlar ve proteinler serbesttir. Tereyağı, zeytinyağı, ceviz, badem, fındık, yer fıstığı, bakliyat, sebze, yoğurt, peynir, süt, yumurta, balık ve et tüketilebilir.
Pişirme Yöntemleri: Yemekler uzun sürede ve düşük ısıda pişirilmelidir.
Ara Öğünler: Ara öğünlerde ayran, limonlu su ya da şekersiz bitki çayları tüketilebilir.
Su Tüketimi: Günde en az 8-10 bardak su içilmelidir.
Fiziksel Aktivite: Diyetle birlikte fiziksel aktiviteler de artırılmalıdır.
ÖĞÜN ÖĞÜN CANAN KARATAY DİYET LİSTESİ
Öğün: Kahvaltı
1 adet menemen ya da 2 yumurtalı omlet veya 2 adet haşlanmış yumurta
10-12 adet zeytin (zeytinyağlı ve kekikli)
2-3 dilim beyaz peynir (avuç içi kadar)
Küçük bir kase ceviz içi ya da fındık