  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Canan Karatay reçeteyi ilk kez açıkladı: 'Kemik suyu ile karıştırıp kahvaltından önce tüketin'

Canan Karatay reçeteyi ilk kez açıkladı: 'Kemik suyu ile karıştırıp kahvaltından önce tüketin'

Uzman doktor Canan Karatay kalbi koruyan mucizevi reçeteyi ilk kez açıkladı. Kahvaltıdan önce mutlaka tüketmeniz gerekiyor

Canan Karatay reçeteyi ilk kez açıkladı: 'Kemik suyu ile karıştırıp kahvaltından önce tüketin' - Sayfa 1

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay'dan altın niteliğinde tavsiye geldi. Kalp rahatsızlıkları konusunda hassas olanlara Karatay'ın bu reçetesi son zamanlarda trend oldu. Kolajeni doğal yollarla almak isteyenler bu pratik reçeteyi hazırlayarak kahvaltıdan önce tüketebilir.

1 | 10
Canan Karatay reçeteyi ilk kez açıkladı: 'Kemik suyu ile karıştırıp kahvaltından önce tüketin' - Sayfa 2

Son yıllarda kalp krizi başta olmak üzere kalp rahatsızlıklarındaki artış grafiklere yansıyor. Yapılan bilimsel araştırmalara göre, kolajen kalp sağlığına önemli derecede katkı sağlıyor.

2 | 10
Canan Karatay reçeteyi ilk kez açıkladı: 'Kemik suyu ile karıştırıp kahvaltından önce tüketin' - Sayfa 3

Ancak yapay yollarla kolajeni almak her uzman tarafından önerilmiyor. Özellikle Canan Karatay, doğal yollardan edinilen kolajenin vücut sağlığı bakımından çok daha faydalı olduğunu belirtiliyor.

3 | 10
Canan Karatay reçeteyi ilk kez açıkladı: 'Kemik suyu ile karıştırıp kahvaltından önce tüketin' - Sayfa 4

Bu noktada uzman isim kolajenin en doğal yollarla nasıl alınabileceği konusunda son zamanlarda çoğu kişinin tercihi haline gelen bir öneride bulundu. İşte Canan Karatay'ın kolajen tarifi:

4 | 10