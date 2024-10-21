Canan Karatay reçeteyi ilk kez açıkladı: 'Kemik suyu ile karıştırıp kahvaltından önce tüketin'
Uzman doktor Canan Karatay kalbi koruyan mucizevi reçeteyi ilk kez açıkladı. Kahvaltıdan önce mutlaka tüketmeniz gerekiyor
Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay'dan altın niteliğinde tavsiye geldi. Kalp rahatsızlıkları konusunda hassas olanlara Karatay'ın bu reçetesi son zamanlarda trend oldu. Kolajeni doğal yollarla almak isteyenler bu pratik reçeteyi hazırlayarak kahvaltıdan önce tüketebilir.
Son yıllarda kalp krizi başta olmak üzere kalp rahatsızlıklarındaki artış grafiklere yansıyor. Yapılan bilimsel araştırmalara göre, kolajen kalp sağlığına önemli derecede katkı sağlıyor.
Ancak yapay yollarla kolajeni almak her uzman tarafından önerilmiyor. Özellikle Canan Karatay, doğal yollardan edinilen kolajenin vücut sağlığı bakımından çok daha faydalı olduğunu belirtiliyor.