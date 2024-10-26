Canan Karatay tüm sırrı açık etti ; Böyle yapınca lezzeti ve şifası 5 kat artıyor

BİR KASE İÇEN HASTANE YÜZÜ GÖRMÜYOR

yeniakit.com.tr’de yer alan o tarhana çorbasının hazırlanışı şöyle:

Sağlıklı beslenme ile ilgili yaptığı açıklamalarla dönem dönem gündeme gelen Profesör Dr. Canan Karatay kendisinin de sürekli içtiği ev yapımı tarhana çorbası tarifini paylaştı. Canan Karatay'ın Ev yapımı tarhana çorbası için gerekli malzemeler şöyle;