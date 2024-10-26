Canan Karatay tüm sırrı açık etti ; Böyle yapınca lezzeti ve şifası 5 kat artıyor
* Canan Karatay * tarhana çorbasının lezzet ve şifasını 5 kat artırmanın sırrını takipçileriyle paylaştı.
Soğuk havalar başladı ve insanlar grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı temkinli olmaya çalışıyor. Grip aşısı olmayı reddedenler ise hastalıklardan korunmak için doğal yolları tercih ediyor.
Doğal yol ve tarif denildiğinde ise akıllara ilk Prof. Dr. Canan Karatay geliyor. Karatay soğuk kış günleri için nefis bir tarhana çorbası tarifi veriyor.
Canan Karatay’ın tarifiyle hazırlanan tarhana çorbası sayesinde insanlar hastane yüzü görmüyor. İşte adım adım o şifalı tarif:
BİR KASE İÇEN HASTANE YÜZÜ GÖRMÜYOR
yeniakit.com.tr’de yer alan o tarhana çorbasının hazırlanışı şöyle:
Sağlıklı beslenme ile ilgili yaptığı açıklamalarla dönem dönem gündeme gelen Profesör Dr. Canan Karatay kendisinin de sürekli içtiği ev yapımı tarhana çorbası tarifini paylaştı. Canan Karatay'ın Ev yapımı tarhana çorbası için gerekli malzemeler şöyle;