Çayın acısını alan teknik! Çaydanlığa 1 tane atmak yetiyor
Çay, günün her saati tüketilen olmazsa olmaz içeklerin başında gelir. Fakat bazı zamanlarda çayın tadı ve lezzeti arzu ettiğimiz gibi olmaz. Çoğu zaman limon ve şeker ile bu problemin üstesinden gelmeye çalışsak da tarçın yöntemi ile çayın acılığını tamamen almanız mümkün.
Çay, gündelik yaşamımızda yalnızca bir içecek olmanın ötesine geçerek kültürel bir sembol ve sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Dünyanın birçok yerinde çeşitli demleme teknikleriyle içilen çay, bilhassa Türkiye, İngiltere, Çin, Hindistan ve Japonya gibi ülkelerde geleneksel ve toplumsal bir öneme sahiptir.
Sabah kahvaltılarından iş görüşmelerinde, dost meclisine dinlenme noktalarına dek geniş bir kullanım alanına sahip olan çay, ayrıca sağlık bakımından da antioksidan içeriğiyle yararlarıyla öne çıkmaktadır. Günümüzde, klasik siyah çayın yanı sıra yeşil çay, beyaz çay, bitki çayları ve aromalı karışımlar gibi birçok çeşidi popülerlik kazanmış ve çay kültürü küresel ölçekte çeşitlenerek büyümeyi sürdürmektedir.
ÇAYIN ACI OLMASI TESADÜF DEĞİL
Çayın acı tadı olmasının ilk nedenleri içerisinde fazlaca uzun süre demlenmesi, yüksek sıcaklıkta kaynar suyla hazırlanması ve düşük nitelikte ya da bayat çay kullanılması bulunur. Çay yaprakları, natürel olarak tanen ismindeki bileşenler barındırır ve uzun süre sıcak suya maruz kaldıklarında bu maddeler fazla oranda açığa çıkarak çayın acı bir tat almasına yol acar.
Aynı zamanda, düşük kaliteli çay yaprakları veya yanlış muhafaza etme koşulları sebebiyle bayatlamış çaylar da arzu edilmeyen acı bir tat meydana getirebilir. Standart çay lezzetini tutturmak afına elverişli ısıda su kullanmak, demleme zamanını denetlemek ve en nitelikli çay yapraklarını kullanmak önemlidir.