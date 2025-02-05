Çayın acısını alan teknik! Çaydanlığa 1 tane atmak yetiyor

Çay, gündelik yaşamımızda yalnızca bir içecek olmanın ötesine geçerek kültürel bir sembol ve sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Dünyanın birçok yerinde çeşitli demleme teknikleriyle içilen çay, bilhassa Türkiye, İngiltere, Çin, Hindistan ve Japonya gibi ülkelerde geleneksel ve toplumsal bir öneme sahiptir.



