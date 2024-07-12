Çekirdeğini çöpe sakın atmayın! Yalnızca 1 tanesini yutmak bile o derdi önlüyor...

Zeytin, dünya genelindeki en faydalı yiyecekler arasında yer alır. Çeşitli besin maddelerini içeriyor ve özellikle bol miktarda antioksidan, lif, vitamin ve mineral bulunur. Bugüne kadar yapılan birçok araştırma gösterdi ki, zeytin diyet ve sağlıklı beslenmenin en önemli ürünü haline gelmiştir.