Ceviz suyu mucizeleri! Her sabah bir bardak içmelisiniz, faydalarına inanamayacaksınız
Ceviz; E vitamini, B6 vitamini, folat, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengin bir besindir. Ceviz kullanılarak elde edilen bitkisel bir su olan ceviz suyunun faydaları ceviz ile eşdeğer niteliktedir. Peki, ceviz suyunun faydaları nelerdir? İşte, ceviz suyunun faydaları...
Ceviz suyunun faydaları
Kolestrol seviyesini dengeler
Ceviz suyunun en bilinen özelliği kolestrolü ciddi seviyede düşürmesidir. Sabah uyandığınızda aç karnına içeceğiniz bir bardak ceviz suyu kolestolünüzü dengeleyecektir.
Cilt ve saç sağlığını destekler
Ceviz suyunu düzenli tükettiğinizde cildinizin nemlenir. Daha canlı ve daha parlak bir cilde sahip olursunuz. Nemli ciltte de yaşlanma belirtileri geç görünür. Saça da oldukça faydalı olan ceviz suyu, saç dökülmelerini azaltır.
Kalp sağlığını destekler
Kalbe fazlasıyla iyi geldiği bilinen ceviz suyu kalp fonksiyonlarını düzenler ve kalp sağlığını destekler. Kalp damarlarını iyileşmesine yardımcı olur ve kalp krizi riskini en aza indirir.
Kilo vermeye yardımcı olur
Ceviz suyu cevizin içindeki kilo vermeye yardımcı sağlıklı yağ özlerini suya salmasından ötürü kilo vermeye yardımcı olur. Ancak kilo vermek için sadece ceviz suyu içmek yeterli değildir. Doktorunuza danışarak egzersiz programı belirleyebilir ve her gün düzenli egzersiz yapmalısınız.