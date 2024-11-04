Ceviz suyu mucizeleri! Her sabah bir bardak içmelisiniz, faydalarına inanamayacaksınız

Cilt ve saç sağlığını destekler

Ceviz suyunu düzenli tükettiğinizde cildinizin nemlenir. Daha canlı ve daha parlak bir cilde sahip olursunuz. Nemli ciltte de yaşlanma belirtileri geç görünür. Saça da oldukça faydalı olan ceviz suyu, saç dökülmelerini azaltır.