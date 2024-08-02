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  4. Çevre mühendisliği nedir? İş alanları nelerdir?

Çevre mühendisliği nedir? İş alanları nelerdir?

Çevre mühendisliği; doğanın tükenen kaynaklarını korumak ve verimli kullanılması için çalışma yapan multidisipliner bir mühendislik dalıdır. Peki, çevre mühendisliği bölümü kaç yıllıktır? Çevre mühendisliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? Çevre mühendisliği bölümünde hangi dersler okutulur? İşte, çevre mühendisliği bölümüne dair detaylar…

Çevre mühendisliği nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 1

Çevre mühendisliği bölümü kaç yıllıktır?

Çevre mühendisliği bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

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Çevre mühendisliği nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 2

Çevre mühendisliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?

Çevre mühendisliği bölümü, sayısal puan türü ile öğrenci alır.

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Çevre mühendisliği nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 3

Çevre mühendisliği bölümü hangi fakültede yer alır?

Çevre mühendisliği bölümü, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde yer alır.

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Çevre mühendisliği nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 4

Çevre mühendisliği bölümünde hangi dersler okutulur?

Çevre mühendisliği bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:

Çevre mühendisliğine giriş

Teknik çizim

Çevre biyolojisi ve ekolojisi

Statik

Ölçme bilgisi

Çevre mikrobiyolojisi

Çevre kimyası

Mukavemet

Hidrolik

Hava kirliliği ve kontrolü

Çevre yönetimi

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