Çevre mühendisliği nedir? İş alanları nelerdir?
Çevre mühendisliği; doğanın tükenen kaynaklarını korumak ve verimli kullanılması için çalışma yapan multidisipliner bir mühendislik dalıdır. Peki, çevre mühendisliği bölümü kaç yıllıktır? Çevre mühendisliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? Çevre mühendisliği bölümünde hangi dersler okutulur? İşte, çevre mühendisliği bölümüne dair detaylar…
Çevre mühendisliği bölümü kaç yıllıktır?
Çevre mühendisliği bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür.
Çevre mühendisliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Çevre mühendisliği bölümü, sayısal puan türü ile öğrenci alır.
Çevre mühendisliği bölümü hangi fakültede yer alır?
Çevre mühendisliği bölümü, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde yer alır.
Çevre mühendisliği bölümünde hangi dersler okutulur?
Çevre mühendisliği bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Çevre mühendisliğine giriş
Teknik çizim
Çevre biyolojisi ve ekolojisi
Statik
Ölçme bilgisi
Çevre mikrobiyolojisi
Çevre kimyası
Mukavemet
Hidrolik
Hava kirliliği ve kontrolü
Çevre yönetimi