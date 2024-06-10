Cezayir sıcakları Türkiye’yi kavuracak: Hava sıcaklığı 8-12 derece artacak
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Marmara'da hava sıcaklığı 8 ila 12 derece artacak. Cezayir sıcaklarının yaşanacağı Marmara'da vatandaşların dikkatli olması uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklığının yarından itibaren hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacağını belirtti.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi’nde mevsim normalleri üzerinde seyrettiği belirtildi.
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre yarından itibaren hava sıcaklıkları daha da artacak.
Hava sıcaklığının çarşamba, perşembe ve cuma günleri mevsim normallerinin 8 ila 12 derecenin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.