Çiçeğiniz solduysa un haline getirip bundan vermelisiniz - Balkon çiçekleriniz şelale gibi coşacak
Solmuş balkon veya salon çiçeklerinize bundan verdiğiniz çiçeğinizin coşması durmuyor. Aspirinin bu etkisini daha önce duymamış olabilirsiniz
Çiçekler, bakımı geciktirildiğinde veya yeteri kadar ilgilenilmediğinde küsebilir ve solabilir. Özellikle yaz aylarında görsel şölen sunan balkon çiçeklerinin bakımının eksiksiz yapılması gerkir. Fakat hem çevresel faktörler hem de farklı nedenlerden dolayı çiçekleriniz solabilir. Özellikle çok fazla su vermek her zaman iyi bir uygulama olmayabilir. Bu çiçeklerinizin küflenmesine neden olabilir. Yine aynı şekilde fazla güneş ışığı altında bırakmak da yararlı değildir. Çünkü bu sefer de fazla güneş ışığı çiçeklerinizi kurutabilir.
Şimdiye kadar birçok bahçe uzmanı ve çiçekçi, yumurta kabuğu, haşlama sebzesi suyu ve muz kabuğu gibi ürünlerin çiçeklerin sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesindeki etkisinden bahsetti. Ancak aspirini daha önce duymamış olabilirsiniz. Un haline getirilerek çiçeklerin dibine eklenen aspirin çiçeklerin de coşmasını sağılıyor. Nasıl mı?
ASPİRİNİN AKILALMAZ ETKİSİ
Evim Dergisi internet sitesinde paylaşılan öneriye göre, Bir aspirinin dörtte biri (çeyrek) 1 litre su içerisinde çözdürülür. Bu su bahçe bitkilerinin yapraklarına fısfıs bir şişe yardımıyla uygulanır. Aktif maddesi asetilsalisilik gibi maddeleri sayesinde köklenmeyi destekler. Ayrıca asetilsalisilik asidin uyarıcı etkisi çiçeklerin yaralanma tepkilerini de azaltır.
B VİTAMİNİ SAYESİNDE KURU MAYA DA ÖNERİLİYOR
Kuru maya, bitki bakımında doğal bir besin kaynağı olarak etkili olabilir. İçerdiği B vitaminleri ve mineraller sayesinde bitkilerin kök gelişimini destekler, bu da bitkilerin daha sağlıklı ve güçlü büyümesine yardımcı olur. Ayrıca, maya suyla karıştırıldığında bitkilerin toprağındaki yararlı mikroorganizmaların çoğalmasını teşvik ederek, toprağın verimliliğini artırır ve hastalıklara karşı direnç kazandırır. Ancak, aşırı kullanımından kaçınılmalı ve bitkilerin türüne göre uygun miktarlarda uygulanmalıdır.