Çiçeğiniz solduysa un haline getirip bundan vermelisiniz - Balkon çiçekleriniz şelale gibi coşacak

Çiçekler, bakımı geciktirildiğinde veya yeteri kadar ilgilenilmediğinde küsebilir ve solabilir. Özellikle yaz aylarında görsel şölen sunan balkon çiçeklerinin bakımının eksiksiz yapılması gerkir. Fakat hem çevresel faktörler hem de farklı nedenlerden dolayı çiçekleriniz solabilir. Özellikle çok fazla su vermek her zaman iyi bir uygulama olmayabilir. Bu çiçeklerinizin küflenmesine neden olabilir. Yine aynı şekilde fazla güneş ışığı altında bırakmak da yararlı değildir. Çünkü bu sefer de fazla güneş ışığı çiçeklerinizi kurutabilir.