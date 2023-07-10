Cide'de şiddetli yağış sele neden oldu Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evlerin giriş katlarını su bastı. 1 | 9

Kentte dünden bu yana devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak nedeniyle Memiş Mahallesi'nden geçen Memiş Deresi ile Kumluca Mahallesi'nden geçen Irmak Deresi taştı. 2 | 9

İki mahallede giriş ve bodrum katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su birikintileri nedeniyle yollarda araçlar su altında kaldı. 3 | 9