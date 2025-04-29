Çığır açan buluş! MRNA teknolojisiyle sivilceye karşı aşı yolda

Sivilce aşısı bağışıklık tepkisi veriyor

Sivilce aşısında, hücrelere genetik talimatlar taşıyan bir molekül kullanılıyor. Bu talimatlar sayesinde vücut sivilceye neden olan bakterilerin ürettiği proteinlere karşı bağışıklık tepkisi veriyor. Böylece vücudun savunma sistemi sivilceye neden olan bakterilere karşı güçlenmiş oluyor.