Çığır açan buluş! MRNA teknolojisiyle sivilceye karşı aşı yolda
Fransa merkezli bir ilaç firması, MRNA teknolojisi kullanıarak sivilcelerin tedavisi için aşı geliştirmeye başladı. 11 ile 30 arasında değişen insanların yüzde 95'ini etkileyen sorunun çözümü için üretilmiş ilk sivilce aşısı için bilim insanları, tedavide çığır açıcı bir gelişme olarak niteliyor.
Fransa’da bir ilaç firması sivilceye karşı aşı geliştirdiğini duyurdu. MRNA teknolojisiyle kullanılarak üretilen aşı bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Sivilce aşısı bağışıklık tepkisi veriyor
Sivilce aşısında, hücrelere genetik talimatlar taşıyan bir molekül kullanılıyor. Bu talimatlar sayesinde vücut sivilceye neden olan bakterilerin ürettiği proteinlere karşı bağışıklık tepkisi veriyor. Böylece vücudun savunma sistemi sivilceye neden olan bakterilere karşı güçlenmiş oluyor.
Aşı henüz erken aşamada, denemeler sürüyor
Aşının denemelerini henüz çok erken aşamada olduğu belirtiliyor. 2024 Nisan'ın başlayan denemelerin 2027'ye kadar sürmesi planlanıyor