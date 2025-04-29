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  4. Çığır açan buluş! MRNA teknolojisiyle sivilceye karşı aşı yolda

Çığır açan buluş! MRNA teknolojisiyle sivilceye karşı aşı yolda

Fransa merkezli bir ilaç firması, MRNA teknolojisi kullanıarak sivilcelerin tedavisi için aşı geliştirmeye başladı. 11 ile 30 arasında değişen insanların yüzde 95'ini etkileyen sorunun çözümü için üretilmiş ilk sivilce aşısı için bilim insanları, tedavide çığır açıcı bir gelişme olarak niteliyor.

Çığır açan buluş! MRNA teknolojisiyle sivilceye karşı aşı yolda - Sayfa 1

Fransa’da bir ilaç firması sivilceye karşı aşı geliştirdiğini duyurdu. MRNA teknolojisiyle kullanılarak üretilen aşı bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

 

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Çığır açan buluş! MRNA teknolojisiyle sivilceye karşı aşı yolda - Sayfa 2

Sivilce aşısı bağışıklık tepkisi veriyor

Sivilce aşısında, hücrelere genetik talimatlar taşıyan bir molekül kullanılıyor. Bu talimatlar sayesinde vücut sivilceye neden olan bakterilerin ürettiği proteinlere karşı bağışıklık tepkisi veriyor. Böylece vücudun savunma sistemi sivilceye neden olan bakterilere karşı güçlenmiş oluyor.

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Çığır açan buluş! MRNA teknolojisiyle sivilceye karşı aşı yolda - Sayfa 3

Aşı henüz erken aşamada, denemeler sürüyor 

Aşının denemelerini henüz çok erken aşamada olduğu belirtiliyor. 2024 Nisan'ın başlayan denemelerin 2027'ye kadar sürmesi planlanıyor

 

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Çığır açan buluş! MRNA teknolojisiyle sivilceye karşı aşı yolda - Sayfa 4

Alanında ilk aşı olacak

Denemelerin tamamlanması ve gerekli onayın alınması halinde, bu üretilmiş ilk sivilce aşısı olacak.

 

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