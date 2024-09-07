Cildiniz sonbahara hazır mı? Sonbaharda yaşanan cilt sorunları ve cilt bakım önerileri

Hiperpigmentasyon

Yaz aylarında güneşe maruz kalmak, cildin doğal UV korumasından sorumlu melanin üretiminin artmasına neden olabilir. Ancak bu artan melanin üretimi düzensiz cilt pigmentasyonuna neden olabilir ve bu da güneş lekeleri, hiperpigmentasyon veya diğer koyu lekelerle sonuçlanabilir. Bu pigment lekeleri rahatsız edici olabilir ve düzensiz cilt tonuna katkıda bulunabilir. Sonbahar, güneşe maruz kalmanın giderek azaldığı ve cildin yenilenmesine olanak tanıyan bir zamandır. Güneş ışığının yoğunluğunun daha düşük olması nedeniyle, pigmentasyonu ele almak ve azaltmak için ideal bir zamandır.