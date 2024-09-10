Cilt gözeneklerini sıkılaştıran doğal maskeler

4-) Gül suyu maskesi

2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı un ve gül suyu pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırılır. Karışım cilde uygulanır ve 20 dakika bekletilir. 20 dakika sonra cilt durulanır. Bu maske gül suyu yerine gül yağı ile de yapılabilir.