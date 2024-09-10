Cilt gözeneklerini sıkılaştıran doğal maskeler
Gözenekler sağlıklı bir şekilde nefes aldıklarında, cilt daha parlak ve canlı olur. Bu nedenle cilt gözenekleri tıkalı bir şekilde bırakılmamalı ve mutlaka cilt temizliğine özen gösterilmelidir. İşte, evde kolaylıkla yapılabilecek gözenek sıkılaştırıcı maske tarifleri…
1-) Salatalık maskesi
Yarım salatalık rendelenir ve 2 kaşık yoğurt ile karıştırılır. Ardından 1 yemek kaşığı kaymak eklenerek karışım krem kıvamına getirilir. Karışım cilde sürülür ve 10 dakika bekletilir. 10 dakika sonra cilt soğuk su ile durulanır.
2-) Yumurta akı maskesi
1 yumurta akı ve 2 çay kaşığı limon suyu karıştırılır ve cilde sürülür. 10 dakika bekledikten sonra kuruyan maske nazikçe soyularak cildinizden temizlenir ve ılık su ile durulayın.
3-) Domates maskesi
Yarım domates, 1 yemek kaşığı süt ve 2 tatlı kaşığı aloe vera jeli mutfak robotundan geçilir ve süzülür. Süzülen karışım bir şişeye aktarılır ve cilde 3 gece boyunca bu sıvı cilt ovularak uygulanır. 10 dakika beklettikten sonra cilt durulanır.
4-) Gül suyu maskesi
2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı un ve gül suyu pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırılır. Karışım cilde uygulanır ve 20 dakika bekletilir. 20 dakika sonra cilt durulanır. Bu maske gül suyu yerine gül yağı ile de yapılabilir.