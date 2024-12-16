Çinekop, lüfer, istavrit, hamsi... Hepsinden daha yararlı balık deniliyordu! Büyük zararı varmış
Balık mevsimi devam ederken sağlıklı bir beslenme düzeni için herkes ne yediğine dikkat etmeli. Çoğu kişi çinekop, lüfer, istavrit ve hamsiden daha yararlı diyordu ama beslenme uzmanlarına göre zehir saçıyor
Denizdeki bereket ve bolluk sofralara yansırken en güçlü protein ve omega-3 kaynaklarından balık uzmanların sağlıklı beslenme listesinin başında geliyor. Ancak bu durum her balık için geöerli değil.
Sofralarımızda sıkça yer verdiğimiz çipura balığı da bu balıklrdan biri. Herkes faydalarından bahsediyordu ancak gıda uzmanları çipuranın yanlış tüketimi sonucunda ciddi sorunları da beraberinde getireceğini açıkladı.
Karadeniz'de bolca bulunan çipura, bugüne kadar faydalı özellikleriyle biliniyordu. Beslenme uzmanları bu durumu tersine çevirecek açıklamalarda bulundu. Çok yüksek miktarda bulunan omega-3 yağ asidine sahip çipura, zararlı etkileri doğurabiliyor.
Lviv Politeknik Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Karadeniz’de sıkça tüketilen çipura balığı, içerdiği yüksek miktarda omega-6 yağ asidi nedeniyle zararlı etkiler doğurabiliyor. Çipuranın düşük maliyeti ve lezzetli olması nedeniyle popüler bir tercih olduğu belirtilirken, besin değerlerinin diğer balık türlerine göre oldukça düşük olduğu vurgulandı.