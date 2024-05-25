Çinko eksikliği belirtileri nelerdir? Çinko içeren besinler!
Bağışıklık sistemi, DNA sentezi, hücresel büyüme ve onarıma yardımcı olan çinko vücut sağlığınız için gerekli olan önemli minerallerden biridir. Vücut tarafından sentezlenemediği ve depolanamadığı için dışarıdan alınması gerekir. Peki, çinko içeren besinler nelerdir? Çinkonun faydaları nelerdir? İşte detaylar...
Çinko nedir?
Çinko,insan vücudunda demirden sonra en fazla bulunan, vücutta bulunan 300’den fazla enzimin fonksiyonu için ve insan vücudunda metabolizma ile bağışıklık sisteminin çalışması için gerekli olan minerallerden biridir.
Çinkonun faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendirir.
Cilt problemlerini önler.
Saç dökülmesine iyi gelir.
Kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır.
Yaraların iyileşmesini hızlandırır.
Kemik sağlığını destekler.
Protein sentezine katkıda bulunur.
Tırnakların korunmasına katkıda bulunur.
Yaşa bağlı gelişen Alzheimer gibi hastalıkların önlenmesinde etkilidir.
Görme kaybına neden olan sarı nokta hastalığını önleyici etkiye sahiptir.
Kronik yorgunluğu önler.
İştah artırır.
Çinko eksikliği belirtileri nelerdir?
Yaraların geç iyileşmesi, tekrarlayan grip, iştahsızlık, kilo kaybı, ödem, kuru cilt, sivilce, koku ve tat alma duyusunda azalma, ruh hali değişimleri, konsantrasyon güçlüğü gibi belirtiler çinko eksikliği belirtileridir.