Çinli uzman uyardı! Kalp krizi “geliyorum” der mi? İşte, kalp krizi öncesi vücudun verdiği sinyaller
Kalp krizi, ciddi bir kalp rahatsızlığı olup, kalp kasının yeterince oksijen alamaması nedeniyle gerçekleşir. Bu durum, kalp kasının hasar görmesine yol açabilir, hatta ölümcül olabilir. Kalp krizi ani bir şekilde ortaya çıkan bir rahatsızlık gibi görünse de vücudumuz günler, haftalar hatta aylar öncesinden bize bazı sinyaller verir. Bu sinyaller gelecek olan bir kalp krizini önceden fark ederek hayat kurtarıcı olabilir. Peki, bu sinyaller nelerdir? İşte detaylar…
KALP KRİZİ NEDİR?
Kalp krizi tıptaki adıyla miyokard enfarktüsü koroner arterlerin ateroskleroz (damar sertliği) sonucu daralması ya da tıkanmasıyla kalp kasının oksijen ve beslenme ihtiyacını karşılayamaması durumunda gerçekleşen bir hastalıktır. Hastanın kalp krizi sırasında hayatını kaybetmesinin en büyük nedeni, yeterli enerji alamayan kalbin ritminin bozulmasıdır.
KALP KRİZİNİN NEDENLERİ NELERDİR?
Kalp krizine neden olan başlıca etmenler arasında; kalıtımsal faktörler, koroner arter hastalığı, ateroskleroz, yüksek tansiyon, diyabet, obezite, yüksek kolestrol, stres, hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme, sigara kullanımı, erkeklerin 45, kadınların ise 55 yaşının üstünde olması bulunmaktadır.
KALP KRİZİ AYLAR ÖNCESİNDEN GELECEĞİNİ HABER VEREBİLİR
ÇİNLİ KARDİYOLOG UYARDI: SOĞUK TERLEMELERE DİKKAT EDİN!
Çinli kardiyolog Zi-Jian Xu, soğuk terlemelerin özellikle şüpheli olabileceğini bildirerek, bunun gerçek bir kalp krizi meydana gelmeden aylar önce ortaya çıkabileceğini açıkladı.
Zi-Jian Xu soğuk terleme dışında, kalp krizinin başka tipik semptomları olduğunu da açıkladı. Peki, bu semptomlar neler?
Göğüste ağrı, baskı ve sıkışma
Nefes almayı güçleştiren nefes darlığı
Sol kolda ağrı ve uyuşma
Midede yanma
Mide bulantısı
Yorgunluk
Soluk cilt rengi
Bu belirtiler haftalar hatta aylar öncesinden kalp krizinin sinyallerini verebilir.