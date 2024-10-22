Çinli uzman uyardı! Kalp krizi “geliyorum” der mi? İşte, kalp krizi öncesi vücudun verdiği sinyaller

KALP KRİZİ NEDİR?

Kalp krizi tıptaki adıyla miyokard enfarktüsü koroner arterlerin ateroskleroz (damar sertliği) sonucu daralması ya da tıkanmasıyla kalp kasının oksijen ve beslenme ihtiyacını karşılayamaması durumunda gerçekleşen bir hastalıktır. Hastanın kalp krizi sırasında hayatını kaybetmesinin en büyük nedeni, yeterli enerji alamayan kalbin ritminin bozulmasıdır.