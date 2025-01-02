Çocuklara bal kabağını sevdirecek tarif: Bal kabağı çorbası
İçeriğinde bol miktarda; beta-karoten, C, K, E vitamini, magnezyum, fosfor, omega-3 ve demir bulunan bal kabağını çocuğunuza küçük yaşlarda bal kabağını sevdirmek istiyorsanız bu tarif tam size göre. İşte, enfes bir kış çorbası olan bal kabağı çorbasının tarifi...
BAL KABAĞI ÇORBASI İÇİN MALZEMELER
3 iri dilim bal kabağı
2 litre su
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet patates
1 adet soğan
3 diş sarımsak
1 adet havuç
1 su bardağı et suyu
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı zerdeçal
1 | 10
BAL KABAĞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Bal kabağı çorbası için öncelikle tüm malzemeler küp şeklinde doğranır. Tavaya yağ eklenir ve soğanlar, sarımsaklar ve havuçlar eklenerek kavrulur.
3 | 10