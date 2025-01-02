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  4. Çocuklara bal kabağını sevdirecek tarif: Bal kabağı çorbası

Çocuklara bal kabağını sevdirecek tarif: Bal kabağı çorbası

İçeriğinde bol miktarda; beta-karoten, C, K, E vitamini, magnezyum, fosfor, omega-3 ve demir bulunan bal kabağını çocuğunuza küçük yaşlarda bal kabağını sevdirmek istiyorsanız bu tarif tam size göre. İşte, enfes bir kış çorbası olan bal kabağı çorbasının tarifi...

Çocuklara bal kabağını sevdirecek tarif: Bal kabağı çorbası - Sayfa 1

BAL KABAĞI ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

3 iri dilim bal kabağı

2 litre su

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1 adet havuç

1 su bardağı et suyu

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı zerdeçal

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Çocuklara bal kabağını sevdirecek tarif: Bal kabağı çorbası - Sayfa 2

ÜZERİ İÇİN MALZEMELER

1 yemek kaşığı krema

1 tutam kabak çekirdeği içi

1 tutam taze kekik

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Çocuklara bal kabağını sevdirecek tarif: Bal kabağı çorbası - Sayfa 3

BAL KABAĞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Bal kabağı çorbası için öncelikle tüm malzemeler küp şeklinde doğranır. Tavaya yağ eklenir ve soğanlar, sarımsaklar ve havuçlar eklenerek kavrulur.

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Çocuklara bal kabağını sevdirecek tarif: Bal kabağı çorbası - Sayfa 4

Doğranmış bal kabakları ve rendelenmiş patatesler bir tencereye alınır. Üzerine sıcak su eklenerek kaynatılır.

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