Çocuklardaki öksürüğü anında kesen doğal şifa kaynağı ; Sadece bir tutamı bile etkili oluyor.
Küçük çocuklarda ve bebeklerde oluşan kuru öksürüğü kesmek için * zeytinyağı * tam bir şifa deposu görevi görüyor
Soğuk havalarda bebekler ve çocuklarda da kronik hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Kronik hastalık olmasa bile en ufak bir terleme sonrasında öksürük krizleri tutabiliyor. Sadece bebek ve çocuklarda değil yetişkinlerde de aynı durum söz konusu oluyor.
DOĞAL YOLLA ÖKSÜRÜĞÜ BIÇAK GİBİ KESİYOR
Öksürüğü doğal yollarla kesmenin başında tabi ki bal geliyor. memorial.com.tr’de yer alan bilgiye göre öksürüğe bal iyi geliyor.
Öksürüğü en hızlı kesen yöntem, düzenli su içmek, 1-2 çay kaşığı bal yiyerek mukus üretimini azaltmak, öksürüğü yatıştıran et suyu ve bitkisel çaylar gibi sıcak sıvılar tüketmek, mentollü boğaz pastili emmek, sıcak bir duş ya da nemlendirici ile nemli hava solumak ve tuzlu su ile gargara yapmaktır.