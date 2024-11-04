Çocuklardaki öksürüğü anında kesen doğal şifa kaynağı ; Sadece bir tutamı bile etkili oluyor.

Soğuk havalarda bebekler ve çocuklarda da kronik hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Kronik hastalık olmasa bile en ufak bir terleme sonrasında öksürük krizleri tutabiliyor. Sadece bebek ve çocuklarda değil yetişkinlerde de aynı durum söz konusu oluyor.