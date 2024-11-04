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  4. Çocuklardaki öksürüğü anında kesen doğal şifa kaynağı ; Sadece bir tutamı bile etkili oluyor.

Çocuklardaki öksürüğü anında kesen doğal şifa kaynağı ; Sadece bir tutamı bile etkili oluyor.

Küçük çocuklarda ve bebeklerde oluşan kuru öksürüğü kesmek için * zeytinyağı * tam bir şifa deposu görevi görüyor

Çocuklardaki öksürüğü anında kesen doğal şifa kaynağı ; Sadece bir tutamı bile etkili oluyor. - Sayfa 1

Soğuk havalarda bebekler ve çocuklarda da kronik hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Kronik hastalık olmasa bile en ufak bir terleme sonrasında öksürük krizleri tutabiliyor. Sadece bebek ve çocuklarda değil yetişkinlerde de aynı durum söz konusu oluyor.

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Çocuklardaki öksürüğü anında kesen doğal şifa kaynağı ; Sadece bir tutamı bile etkili oluyor. - Sayfa 2

DOĞAL YOLLA ÖKSÜRÜĞÜ BIÇAK GİBİ KESİYOR

Öksürüğü doğal yollarla kesmenin başında tabi ki bal geliyor. memorial.com.tr’de yer alan bilgiye göre öksürüğe bal iyi geliyor.

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Çocuklardaki öksürüğü anında kesen doğal şifa kaynağı ; Sadece bir tutamı bile etkili oluyor. - Sayfa 3

Öksürüğü en hızlı kesen yöntem, düzenli su içmek, 1-2 çay kaşığı bal yiyerek mukus üretimini azaltmak, öksürüğü yatıştıran et suyu ve bitkisel çaylar gibi sıcak sıvılar tüketmek, mentollü boğaz pastili emmek, sıcak bir duş ya da nemlendirici ile nemli hava solumak ve tuzlu su ile gargara yapmaktır.

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Çocuklardaki öksürüğü anında kesen doğal şifa kaynağı ; Sadece bir tutamı bile etkili oluyor. - Sayfa 4

Öksürüğe iyi gelen yöntemler şunları içerir:

  • Nane-limon, ıhlamur, zencefil ve hatmi gibi çaylar yanı sıra et suyu gibi sıcak sıvılar tüketmek
  • Tuzlu su ile gargara yapmak
  • Ballı ve limonlu ılık su içmek
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