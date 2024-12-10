Çocuklarınız bu tarife bayılacak, marketten almayı bırakacaksınız! İşte, evde süt burger tarifi
Çocuğunuza hazır gıdalar yedirmek istemiyorsanız bu tarif tam size göre. İncecik pankek dilimleri arasında ballı ve sütlü kremasıyla, markette satılan hazır ürünleri unutturacak süt burgerleri çocuklarınız ile de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte, miniklerin bayılacağı evde süt burger tarifi ve püf noktaları...
SÜT BURGER TARİFİ
PANKEK İÇİN MALZEMELER
2 adet yumurta
Yarım su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı sıvı yağ
2 su bardağı süt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 su bardağı un
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KREMASI İÇİN MALZEMELER
100 ml sıvı krema
1 paket krem şanti
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı bal
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SÜT BURGER NASIL YAPILIR?
İlk olarak süt burgerin kreması hazırlanır. Bunun için bir karıştırma kabına krema ve krem şanti alınarak pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpılır.
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