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  4. Çocuklarınız bu tarife bayılacak, marketten almayı bırakacaksınız! İşte, evde süt burger tarifi

Çocuklarınız bu tarife bayılacak, marketten almayı bırakacaksınız! İşte, evde süt burger tarifi

Çocuğunuza hazır gıdalar yedirmek istemiyorsanız bu tarif tam size göre. İncecik pankek dilimleri arasında ballı ve sütlü kremasıyla, markette satılan hazır ürünleri unutturacak süt burgerleri çocuklarınız ile de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte, miniklerin bayılacağı evde süt burger tarifi ve püf noktaları...

Çocuklarınız bu tarife bayılacak, marketten almayı bırakacaksınız! İşte, evde süt burger tarifi - Sayfa 1

SÜT BURGER TARİFİ

PANKEK İÇİN MALZEMELER

2 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un

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Çocuklarınız bu tarife bayılacak, marketten almayı bırakacaksınız! İşte, evde süt burger tarifi - Sayfa 2

 KREMASI İÇİN MALZEMELER

100 ml sıvı krema

1 paket krem şanti

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı bal

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Çocuklarınız bu tarife bayılacak, marketten almayı bırakacaksınız! İşte, evde süt burger tarifi - Sayfa 3

SÜT BURGER NASIL YAPILIR?

İlk olarak süt burgerin kreması hazırlanır. Bunun için  bir karıştırma kabına krema ve krem şanti alınarak pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpılır.

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Çocuklarınız bu tarife bayılacak, marketten almayı bırakacaksınız! İşte, evde süt burger tarifi - Sayfa 4

Ardından limon suyu ile bal ilave edilir ve iyice karışana dek çırpılır. İsteğe bağlı olarak bu aşamada bal eklenebilir.

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