Tuzu en çok hangi ülkeler tüketiyor? Türkiye’nin yeri dikkat çekti
Yayınlanan bir rapor, aşırı tuz tüketiminin Avrupa çapında her gün 10 bin kalp hastalığı kaynaklı ölüme yol açtığını ve insanların belirlenen oranın neredeyse iki katı kadar tuz tükettiğini ortaya çıkardı.
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölgesindeki 53 ülkeden 52'sinin çok fazla tuz tükettiğini tespit etti. Listenin birincisi Kazakistan olurken Türkiye de 5. sırada yer aldı.
Yetişkinlerin günde yaklaşık 1 çay kaşığına eşit olan 5 gramdan fazla tuz tüketmemesi gerekiyor. Ancak rakamlar insanların günlük oranın neredeyse 3 katı kadar fazla tükettiğini ortaya koyuyor.
Listenin birincisi Kazakistan, 17,24 gram tüketirken Türkiye de 14,37 gr. ile beşinci sırada yer aldı. En az tüketen ise 4,92 gramla Malta oldu.
Kalp krizi riski artıyor
Çok fazla tuz yemek, kalp krizi ve felç riskini artıran kan basıncının yükselmesinin ana nedenidir.
Sağlıkçılar, işlenmiş gıdaların ve süpermarketlerden, paket servislerden ve satıcılarından satın alınan sokak gıdalarının genellikle “ana suçlular” olduğunu söylüyor.