Çölyak hastalığı nedir? Gluten içermeyen besinler nelerdir?

Çölyak hastaları hangi besinleri tüketmemelidir?

Buğday, arpa, çavdar, yulaf, kek, bisküvi, kraker, hamur işi, galeta unu ya da beyaz un ile kızartılan tavuk ve balık gibi et ürünleri, hazır çorbalar, köfte harçları, tuzlu ya da soslanmış kuruyemişler, çikolata, puding, sakız, ketçap, mayonez, dondurma, hazır meyveli dondurma, tahıl ve türevleri içeren yoğurtlar, kabartma tozu, malt içecekler çölyak hastalarının tüketmemesi gereken besinlerdendir.