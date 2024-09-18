Çölyak hastalığı nedir? Gluten içermeyen besinler nelerdir?
Çölyak hastalığı; buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıllarda bulunan glutene karşı hassasiyet ile gelişen genetik bir otoimmün, familyal özellikli bir hastalıktır. Peki, çölyak hastalığının belirtileri nelerdir? Çölyak hastaları hangi besinleri tüketmemelidir? Gluten içermeyen besinler nelerdir? Çölyak hastalığı için hangi doktora gidilmelidir? Çölyak hastalığı nasıl teşhis edilir? Çölyak hastalığının tedavisi var mı? İşte, çölyak hastalığına dair detaylar…
Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?
İshal veya kabızlık
Karın ağrısı ve şişkinlik
Demir eksikliği anemisi
Yorgunluk
Kaşıntılı kabarcıklar ve döküntüler
Eklem ağrıları
Çocuklarda büyüme geriliği çölyak hastalığının belirtilerindendir.
Çölyak hastaları hangi besinleri tüketmemelidir?
Buğday, arpa, çavdar, yulaf, kek, bisküvi, kraker, hamur işi, galeta unu ya da beyaz un ile kızartılan tavuk ve balık gibi et ürünleri, hazır çorbalar, köfte harçları, tuzlu ya da soslanmış kuruyemişler, çikolata, puding, sakız, ketçap, mayonez, dondurma, hazır meyveli dondurma, tahıl ve türevleri içeren yoğurtlar, kabartma tozu, malt içecekler çölyak hastalarının tüketmemesi gereken besinlerdendir.
Gluten içermeyen besinler nelerdir?
Peynir, tereyağı ve süt gibi çoğu süt ürünü, meyve ve sebzeler, et ve balık, patates, pirinç ve pirinç eriştesi, mısır, soya ve patates dahil glutensiz unlar gluten içermeyen besinlerdir.
Çölyak hastalığı için hangi doktora gidilmelidir?
Çölyak hastalığı belirtilerini gösteren kişilerin gastroenteroloji doktoruna başvurması gerekir. Gerekli testler ile tanı konulduktan sonra ise hastanın diyetisyene de başvurması gerekir.