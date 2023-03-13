Çöpten oyuncak toplayarak geçimlerini sağlıyorlar
Rio de Janeiro'da çöpten toplanan oyuncak bebekler, geri dönüşüm merkezlerine gönderiliyor.
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki favelalarda yaşayanlar, çöpten topladıkları oyuncak bebekleri geri dönüşüm merkezlerine satıyor.
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Şehir çöplüğüne atılan oyuncak bebekleri toplayanlar, geçimlerini bu yolla sağlıyor.
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Oyuncak bebekleri geri dönüşüm merkezlerine satan kişiler, günlük 25 real kazanıyor.
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Favelalarda çok sayıda kişi, evleri olmadığı için sokaklarda veya terk edilmiş arabalarda uyuyor.
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