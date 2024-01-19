Cuma mesajları resimli 2024! En güzel kısa ve uzun anlamlı resimli cuma mesajları Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları arayanlar için 2024 yılına özel en güzel mesaj ve sözleri derledik! Birbirinden güzel anlamlı, etkili, duygulu, kısa ve uzun resimli cuma mesajlarını sevdiğiniz insanlara kısa mesajla göndererek onları sevindirebilirsiniz. Sayfamızda sizler için hazırladığımız birbirinden güzel ve anlamlı cuma mesajlarına hemen göz atabilirsiniz. İşte, 19 Ocak 2024 cuma mesajları...

Cuma mesajları, tüm İslam aleminde idrak edilen mübarek cuma günü için araştırılıyor. Uzakta olan sevdiklerinize göndereceğiniz cuma mesajları ile kendinizi hatırlatabilir, cuma günü için hayırlı bir dua isteyebilirsiniz. En güzel ve yeni resimli cuma mesajları sizlerle... 1 | 10

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar. 2 | 10

Cuma günümüz hayırlara vesile olsun... Cuma gününüz mübarek olsun.... 3 | 10