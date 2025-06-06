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  4. D vitamini takviyesi yaşlanmayı yavaşlatabilir mi? Yeni araştırmada heyecan verici bulgular

D vitamini takviyesi yaşlanmayı yavaşlatabilir mi? Yeni araştırmada heyecan verici bulgular

Harvard Üniversitesi ve Brigham Kadın Hastanesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, D vitamini takviyesinin biyolojik yaşlanmayla ilişkili telomer kısalmasını yavaşlatabileceğini ortaya koydu.

D vitamini takviyesi yaşlanmayı yavaşlatabilir mi? Yeni araştırmada heyecan verici bulgular - Sayfa 1

Harvard Tıp Fakültesi, Brigham and Women’s Hospital ve çeşitli üniversitelerden araştırmacıların ortaklaşa yürüttüğü yeni bir çalışmada, yaşlanma süreciyle yakından ilişkili olan telomerler incelendi. Telomerler, kromozomların uçlarını koruyan DNA yapılarıdır ve yaşla birlikte doğal olarak kısalırlar. Bu kısalma, birçok kronik hastalık riskini artıran biyolojik yaşlanmanın bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

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D vitamini takviyesi yaşlanmayı yavaşlatabilir mi? Yeni araştırmada heyecan verici bulgular - Sayfa 2

Washington Post’un aktardığına göre önceki çalışmalar genellikle gözlemsel nitelikteydi. Ancak Amerikan Klinik Beslenme Dergisi’nde yayımlanan yeni araştırma, rastgele atanmış, çift kör ve plasebo kontrollü tasarımı sayesinde bilimsel açıdan daha sağlam bulgular sunuyor. 

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D vitamini takviyesi yaşlanmayı yavaşlatabilir mi? Yeni araştırmada heyecan verici bulgular - Sayfa 3

 Katılımcılara 2.000 IU D vitamini ve 1 gram omega-3 yağ asidi verildi; araştırmanın temel amacı kanser ve kalp hastalıklarına karşı etkileri ölçmekti.

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D vitamini takviyesi yaşlanmayı yavaşlatabilir mi? Yeni araştırmada heyecan verici bulgular - Sayfa 4

ARAŞTIRMA 900 KATILIMCIYI KAPSADI

VITAL isimli daha büyük bir klinik çalışmanın parçası olan bu alt analiz, özellikle Boston çevresinden 900 katılımcıyı kapsadı. Beyaz kan hücrelerinde telomer uzunlukları başlangıçta ve 2 ile 4. yıllarda tekrar ölçüldü.

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