D vitamini takviyesi yaşlanmayı yavaşlatabilir mi? Yeni araştırmada heyecan verici bulgular

Harvard Tıp Fakültesi, Brigham and Women’s Hospital ve çeşitli üniversitelerden araştırmacıların ortaklaşa yürüttüğü yeni bir çalışmada, yaşlanma süreciyle yakından ilişkili olan telomerler incelendi. Telomerler, kromozomların uçlarını koruyan DNA yapılarıdır ve yaşla birlikte doğal olarak kısalırlar. Bu kısalma, birçok kronik hastalık riskini artıran biyolojik yaşlanmanın bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.