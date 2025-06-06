D vitamini takviyesi yaşlanmayı yavaşlatabilir mi? Yeni araştırmada heyecan verici bulgular
Harvard Üniversitesi ve Brigham Kadın Hastanesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, D vitamini takviyesinin biyolojik yaşlanmayla ilişkili telomer kısalmasını yavaşlatabileceğini ortaya koydu.
Harvard Tıp Fakültesi, Brigham and Women’s Hospital ve çeşitli üniversitelerden araştırmacıların ortaklaşa yürüttüğü yeni bir çalışmada, yaşlanma süreciyle yakından ilişkili olan telomerler incelendi. Telomerler, kromozomların uçlarını koruyan DNA yapılarıdır ve yaşla birlikte doğal olarak kısalırlar. Bu kısalma, birçok kronik hastalık riskini artıran biyolojik yaşlanmanın bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
Washington Post’un aktardığına göre önceki çalışmalar genellikle gözlemsel nitelikteydi. Ancak Amerikan Klinik Beslenme Dergisi’nde yayımlanan yeni araştırma, rastgele atanmış, çift kör ve plasebo kontrollü tasarımı sayesinde bilimsel açıdan daha sağlam bulgular sunuyor.
Katılımcılara 2.000 IU D vitamini ve 1 gram omega-3 yağ asidi verildi; araştırmanın temel amacı kanser ve kalp hastalıklarına karşı etkileri ölçmekti.