Damar tıkanıklığı nedir? Damarları temizleyen besinler nelerdir?

Damarları Temizleyen Besinler

Tam tahıllı besinler

Tam tahıllı besinler, rafine edilmiş tahıllı besinlere göre daha fazla lif içerirler. Bu lifler, kan şekerinin yavaş yavaş yükselmesine yardımcı olur ve kalp sağlığı için önemlidir. Bu nedenle, tam buğday ekmeği, esmer pirinç gibi tam tahıllı besinleri tüketmek damarlarınızın temizlenmesine yardımcı olur.