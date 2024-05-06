Damar tıkanıklığı nedir? Damarları temizleyen besinler nelerdir?
Damar tıkanması, kalp damarlarını etkilemesi ile kalp krizine, beyin damarlarını etkilemesi ile ise beyin kanaması ve felce yol açabilir. Ancak, beslenme şeklinizi değiştirerek damarlarınızı temizlemeniz mümkün. Peki, hangi besinler damarları temizler? İşte detaylar…
Damar Tıkanıklığı Nedir?
Damar tıkanması, kalpten başlayarak en uç bölgelere kadar organları besleyen damar olan atardamarların daralarak tıkanmasıdır.
Damarları Temizleyen Besinler
Tam tahıllı besinler
Tam tahıllı besinler, rafine edilmiş tahıllı besinlere göre daha fazla lif içerirler. Bu lifler, kan şekerinin yavaş yavaş yükselmesine yardımcı olur ve kalp sağlığı için önemlidir. Bu nedenle, tam buğday ekmeği, esmer pirinç gibi tam tahıllı besinleri tüketmek damarlarınızın temizlenmesine yardımcı olur.
Sarımsak
Sarımsak, kanın incelmesine yardımcı olan ve damarların genişlemesine yardımcı olan allicin adlı bir bileşik içerir. Sarımsak tüketmek, kan basıncının düşmesine ve LDL kolesterolünün azalmasına yardımcı olabilir. Ancak, sarımsak tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önerilir.
Yeşil yapraklı sebzeler
Yeşil yapraklı sebzeler, lif, magnezyum ve potasyum açısından zengin besinlerdir. Ispanak, lahana, brokoli, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler, damar sağlığını korumak için oldukça faydalıdır. Ayrıca, bu sebzelerde bulunan K vitamini, kanın pıhtılaşmasını önleyerek, kan dolaşımını iyileştirir.