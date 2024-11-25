DEHA 10. BÖLÜM İZLE: Deha son bölüm, tek parça full izle
Show TV’nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Deha, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Aras Bulut İğnemli, Uğur Polat ve Melis Sezen gibi başrollerin yer aldığı dizi Pazar günleri izleyicisiyle buluşuyor. Deha 10. bölümü internetten izlemek mümkün; işte Deha 10 bölüm izleme, full..
Ay Yapım, uzun süren çalışmalarının ardından Show TV ekranlarına iddialı dizisi Deha ile çıktı. Çukur, İçeride ve pek çok dizi-filmde beğenileri kazanan Aras Bulut İynemli,verdiği uzun aradan sonra yeni bir diziyle televizyon ekranlarına döndü.
Aras Bulut halihazırda Amazon ve diğer yayın platformlarında pek çok projeye imza attı. Ancak söz konusu tv dizileri olunca uzun süredir ortaya yoktu. Deha ile geri dönüş yapan Aras Bulut, hayranlarıyla da uzun süre sonra Show TV ekranlarında buluştu.
İlk bölümleriyle beğenileri kazanan ve reytinglerde yükseliş gösteren Deha, 10. bölümüyle Pazar günü izleyicinin beğenisine sunuldu.