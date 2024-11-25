DEHA 10. BÖLÜM İZLE: Deha son bölüm, tek parça full izle

Aras Bulut halihazırda Amazon ve diğer yayın platformlarında pek çok projeye imza attı. Ancak söz konusu tv dizileri olunca uzun süredir ortaya yoktu. Deha ile geri dönüş yapan Aras Bulut, hayranlarıyla da uzun süre sonra Show TV ekranlarında buluştu.