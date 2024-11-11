DEHA 8. BÖLÜM İZLE: Deha son bölüm izle, tek parça full izleme!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İçerde ve Çukur dizileriyle Türkiye’nin sevilen ismi Aras Bulut İynemli, uzun süren sessizliğini bozdu ve Show TV ekranlarında yayınlanan Deha dizisiyle hayranlarıyla yeniden buluştu. İlginç konusu, farklı senaryolar ve güçlü oyuncu kadrosuyla çıkış yapan Deha, henüz ilk haftalarda reyting rekorları kırmayı başardı.