DEHA 8. BÖLÜM İZLE: Deha son bölüm izle, tek parça full izleme!
Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Deha dizisi, 8. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Kısa sürede reyting rekorları kıran dizinin son bölümü de yayınlandı. İşte Deha 8.bölüm izleme, Deha son bölümü tek parça izleme linki..
7. bölümde izleyicileri merakta bırakan Deha dizisi, yeni bölümüyle kafalardaki soru işaretlerini giderdi. Deha 8. bölümü pazar günü yeni bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlandı. Peki Deha 8. bölüm nasıl izlenir? Adım adım Deha son bölüm izleme, tek parça full…
Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İçerde ve Çukur dizileriyle Türkiye’nin sevilen ismi Aras Bulut İynemli, uzun süren sessizliğini bozdu ve Show TV ekranlarında yayınlanan Deha dizisiyle hayranlarıyla yeniden buluştu. İlginç konusu, farklı senaryolar ve güçlü oyuncu kadrosuyla çıkış yapan Deha, henüz ilk haftalarda reyting rekorları kırmayı başardı.
Pazar günü yayınlanan dizinin çok fazla rakibi olmaması da reyting rekoru kırmasındaki en büyük etkenlerden. 7. bölümde heyecan veren sahnelere ev sahipliği yapan Deha’da, 8. bölümde bazı ipler çözüldü.