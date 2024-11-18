DEHA 9. BÖLÜM İZLE: DEHA son bölüm izle, tek parça
Show TV’nin sevilen dizilerinden DEHA, yeni bölümüyle bir kez daha izleyicileri hayran bıraktı. Kaçıranlar için dizinin tekrarı internetten izlenebiliyor. İşte Deha 9. bölüm izleme, Deha son bölüm tek parça izle…
Show TV’nin yeni dizilerinden Deha, çıkış yaptığı ilk andan itibaren beğenileri kazandı. Başrollerinde önemli isimlerin yer aldığı dizide Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Melis Sezen ve Onur Saylak gibi isimler yer alıyor.
Kaçıranlar veya tekrar izlemek için Deha 9. bölümü internetten izlemek mümkün. İşte Deha 9. bölüm tek parça izleme…
DEHA 9. BÖLÜM İZLEME LİNKİ
İskender’in sinsi planlarını çözmekle meşgul olan Devran, kardeşlerinin de babalarının yanına geçmelerini önlemeye çalışıyor. Ancak bunun için bazı şeyler artık geç olmuş olabilir.
Deha 9. Bölüm (Son Bölüm)
Deha'nın 9. Bölümünde; İskender gösterişli bir açılış için Ferman'la çalışmaya başlar. İmre ise Ceylan'a kendi dünyasını göstererek onun kafasını çoktan karıştırmaya başlamıştır. Devran bunu fark eder ve İmre'yle konuşması sonrasında artık İskender'in ailesinin içine sızmasını durdurmasının kolay olmayacağını anlar. Yeni bir plan kurarak Tim'den öğrendiği açılışı sabote etmek için işe koyulur.