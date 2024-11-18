DEHA 9. BÖLÜM İZLE: DEHA son bölüm izle, tek parça

Deha 9. Bölüm (Son Bölüm)



Deha'nın 9. Bölümünde; İskender gösterişli bir açılış için Ferman'la çalışmaya başlar. İmre ise Ceylan'a kendi dünyasını göstererek onun kafasını çoktan karıştırmaya başlamıştır. Devran bunu fark eder ve İmre'yle konuşması sonrasında artık İskender'in ailesinin içine sızmasını durdurmasının kolay olmayacağını anlar. Yeni bir plan kurarak Tim'den öğrendiği açılışı sabote etmek için işe koyulur.