Demir eksikliği olanlara Kurban Bayramı öncesi tavsiyeler! Kurban etini doğru pişirme yöntemleri

Kurban Bayramı'nda sofraların başkahramanı şüphesiz et. İnsan vücudu için en önemli protein kaynağı olan et, özellikle Kurban Bayramı'nda bilinçsizce tüketilince bazı olumsuzlukları da beraberinde getirebiliyor. Kurban eti tüketirken, sağlık için dikkat edilmesi gereken pek çok nokta bulunuyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hilal Demirkesen Bıçak, kurban eti nasıl tüketilmeli, yanında neler tüketilmeli, et nasıl muhafaza edilmeli gibi önemli soruları yanıtladı.