Demir eksikliği olanlara Kurban Bayramı öncesi tavsiyeler! Kurban etini doğru pişirme yöntemleri
Gıda Mühendisi Dr. Hilal Demirkesen Bıçak, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala et tüketimine ilişkin altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Bayram sofralarının vazgeçilmezi kavurmayla ilgili doğru bilinen yanlışları aktaran Demirkesen Bıçak, demir eksikliği sorunu yaşayanların eti nasıl tüketmesi gerektiğini anlattı.
Kurban Bayramı'nda sofraların başkahramanı şüphesiz et. İnsan vücudu için en önemli protein kaynağı olan et, özellikle Kurban Bayramı'nda bilinçsizce tüketilince bazı olumsuzlukları da beraberinde getirebiliyor. Kurban eti tüketirken, sağlık için dikkat edilmesi gereken pek çok nokta bulunuyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hilal Demirkesen Bıçak, kurban eti nasıl tüketilmeli, yanında neler tüketilmeli, et nasıl muhafaza edilmeli gibi önemli soruları yanıtladı.
Kurbanlığın kesilmesinden sonra etinin tüketim aşamalarını anlatan Demirkesen Bıçak, “Kurban etinin kesildikten sonra belli bir süre dinlenmesi gerekmektedir. Kurbanlık kesildikten sonra rigor mortis diye ifade edilen bir kıtlık safhası başlamaktadır. Bu süreç yaklaşık 12-24 saat devam eder. Bu safha atlatılmadan etler tüketilirse sindirim açısından güçlük oluşmakta ve et lezzet özelliği olarak da istenmeyen yapıda olmaktadır” dedi.
Kurban Bayramı'nda küçükbaş tüketirken dikkat!
Bayramda porsiyonlarda aşırıya kaçılmaması gerektiğini hatırlatan Hilal Demirkesen Bıçak, “Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları karşılaştırdığımızda besin değeri olarak yakındır. Temel fark yağ oranıdır. Küçükbaşlar, genel olarak büyükbaşlara kıyasla daha fazla yağ içeriğine sahiptir. Doymuş yağ içeriği daha yüksektir. Kolesterol düzeyi küçükbaş hayvanlarda daha fazladır. Kalp damar rahatsızlığı olan bireylerin doğru pişirme yöntemi kullanarak ve porsiyon miktarına dikkat ederek tüketmesi gerekir” ifade etti.
Kurban etini en doğru pişirme yöntemi
Eti en sağlıklı şekilde pişirme yönteminin haşlama olduğunu söyleyen Demirkesen Bıçak, “Etin kendi suyunda pişerek besin değerlerini koruduğunu ve fazla yağın bir miktarının da suda çözülüp uzaklaşabileceğini söylemek gerek. Bir diğer yöntem olarak ızgara tercih edilebilir ancak etin yanmaması gerekir. Yüzeyde bir yanma meydana geldiğinde kanserojen bileşikler meydana gelmektedir. Yaz aylarındayız mangal yapılacaksa, toksik bileşenlerin oluşumunu engellemek için eti dumandan uzak tutmak gerekir” diye konuştu.