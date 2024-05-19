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  4. Demir eksikliğinin 20 belirtisine dikkat!

Demir eksikliğinin 20 belirtisine dikkat!

Demir, kanınızdaki oksijeni taşıyan molekül olan hemoglobinin üretimi de dahil olmak üzere çeşitli vücut fonksiyonlarında rol oynayan önemli bir besin mineralidir. Demir eksikliği ise, vücudun gerekli demiri çeşitli sebeplerden dolayı alamamasıdır. Peki, demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir içeren besinler nelerdir? Teşhis ve tedavi nasıl olur? İşte detaylar...

Demir eksikliğinin 20 belirtisine dikkat! - Sayfa 1

Demir eksikliği nedenleri nelerdir?

Ameliyat veya yaralanma nedeniyle oluşan kan kaybı

Gebelik

Emzirme dönemi

Büyüme ve ergenlik dönemi

Vejetaryan beslenme

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Demir eksikliğinin 20 belirtisine dikkat! - Sayfa 2

Demir eksikliği belirtileri nelerdir?

Demir içeren besinlerin az tüketilmesi

Halsizlik, güçsüzlük ve yorgunluk

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Ellerde ve ayaklarda karıncalanma ve uyuşma hissi

El ve ayaklarda soğukluk

Konsantrasyon güçlüğü

Uyku sorunları

Depresyon

Kalp çarpıntısı

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Demir eksikliğinin 20 belirtisine dikkat! - Sayfa 3

İştahsızlık

Nefes darlığı

Ağız köşesinde çatlaklar

Dilde ağrı ve acı

Kulak çınlaması

Ciltte solgunluk ve kuruluk

Saç dökülmesi

Tırnaklarda kırılma

Toprak yeme isteği

Unutkanlık

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Demir eksikliğinin 20 belirtisine dikkat! - Sayfa 4

Demir içeren besinler nelerdir?

Yumurta, tavuk eti, balık eti, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı, brokoli), kuru kayısı, kuru üzüm, incir, kuru dut, kurubaklagiller (mercimek, nohut), kabak çekirdeği, fındık, fıstık, Antep fıstığı, patates, pancar, bitter çikolata, şeftali, armut gibi besinler demir içeriği yüksek olan besinlerdir.

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