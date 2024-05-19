Demir eksikliğinin 20 belirtisine dikkat!
Demir, kanınızdaki oksijeni taşıyan molekül olan hemoglobinin üretimi de dahil olmak üzere çeşitli vücut fonksiyonlarında rol oynayan önemli bir besin mineralidir. Demir eksikliği ise, vücudun gerekli demiri çeşitli sebeplerden dolayı alamamasıdır. Peki, demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir içeren besinler nelerdir? Teşhis ve tedavi nasıl olur? İşte detaylar...
Demir eksikliği nedenleri nelerdir?
Ameliyat veya yaralanma nedeniyle oluşan kan kaybı
Gebelik
Emzirme dönemi
Büyüme ve ergenlik dönemi
Vejetaryan beslenme
Demir eksikliği belirtileri nelerdir?
Demir içeren besinlerin az tüketilmesi
Halsizlik, güçsüzlük ve yorgunluk
Baş dönmesi
Baş ağrısı
Ellerde ve ayaklarda karıncalanma ve uyuşma hissi
El ve ayaklarda soğukluk
Konsantrasyon güçlüğü
Uyku sorunları
Depresyon
Kalp çarpıntısı
İştahsızlık
Nefes darlığı
Ağız köşesinde çatlaklar
Dilde ağrı ve acı
Kulak çınlaması
Ciltte solgunluk ve kuruluk
Saç dökülmesi
Tırnaklarda kırılma
Toprak yeme isteği
Unutkanlık
Demir içeren besinler nelerdir?
Yumurta, tavuk eti, balık eti, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı, brokoli), kuru kayısı, kuru üzüm, incir, kuru dut, kurubaklagiller (mercimek, nohut), kabak çekirdeği, fındık, fıstık, Antep fıstığı, patates, pancar, bitter çikolata, şeftali, armut gibi besinler demir içeriği yüksek olan besinlerdir.