Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü, gemi yönetimi, gemi finansmanı, deniz hukuku ve lojistik gibi küresel denizcilik ve denizcilik endüstrileri üzerine uzman bireyler eğitmeyi hedefleyen bir bölümdür. Peki, denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü kaç yıllıktır? Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü hangi fakülteye bağlıdır? İş alanları nelerdir? İşte detaylar…
Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü kaç yıllıktır?
Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür.
Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü, eşit ağırlık (EA) puan türü ile öğrenci alır.
Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü hangi fakülteye bağlıdır?
Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümü bazı üniversitelerde; iktisadi ve idari bilimler fakültesine, bazı üniversitelerde ise denizcilik fakültesine bağlıdır.
Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümünde hangi dersler okutulur?
Denizcilik işletmeleri yönetimi bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Yönetim sosyolojisi
Denizcilik işletmeciliğine giriş
Deniz bilimleri
Ulaştırma sistemlerine giriş
İşletme matematiği