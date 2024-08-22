Denize girerken cebinizden para çıkmayacak! İşte İstanbul'daki ücretsiz plajlar

Sıcaklar gün geçtikçe daha da artıyor. Bu da hafta sonu başta olmak üzere İstanbulluların sahillere akın etmesini sağlıyor. Ancak plaja girip birkaç saat güzel vakit geçirmek isteyenler absürt rakamları ödemek istemiyor. Bu sebeple biz de sizler için hem İstanbul'da hem de İstanbul'a birkaç saat mesafede bulunan ücretsiz plajları derledik. Buralara keyfinizin istediği zaman giderek ücretsiz bir şekilde yazın, güneşin ve denizin keyfinizi doruklarınıza kadar yaşayabilirsiniz. İşte İstanbul ve yakınındaki ücretsiz plajlar: