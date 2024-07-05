Deprem olduğunda meydana gelen enerji dalgaları nelerdir? Dünyanın depreme en yatkın 10 ülkesi!

Depremlerin nedeni nedir?

Depremler, tektonik levhaların birleştiği Dünya kabuğundaki çatlaklar olan fay hatları boyunca meydana gelir. Levhalar birbirine sürttükçe sıkışır ve basınç artar. Ardından levhalar arasındaki basınç gevşer ve ne kadar basınç olduğuna bağlı olarak zemin hafif ya da kuvvetli sallanır. Depremler bu şekilde meydana gelir. Bir depremin ilk kırılma noktasına merkez üssü adı verilir.