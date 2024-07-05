Deprem olduğunda meydana gelen enerji dalgaları nelerdir? Dünyanın depreme en yatkın 10 ülkesi!
Deprem, Dünya kabuğunun ani hareketidir. Peki, depremlerin nedeni nedir? Volkanik ve tektonik depremler nasıl oluşur? Deprem olduğunda meydana gelen enerji dalgaları nelerdir? İşte detaylar…
Depremlerin nedeni nedir?
Depremler, tektonik levhaların birleştiği Dünya kabuğundaki çatlaklar olan fay hatları boyunca meydana gelir. Levhalar birbirine sürttükçe sıkışır ve basınç artar. Ardından levhalar arasındaki basınç gevşer ve ne kadar basınç olduğuna bağlı olarak zemin hafif ya da kuvvetli sallanır. Depremler bu şekilde meydana gelir. Bir depremin ilk kırılma noktasına merkez üssü adı verilir.
Volkanik ve tektonik depremler
Magma, kabuğun içinden geçerek yeryüzüne doğru yol alırken çevredeki kayayı parçalayarak volkanik depremler oluşturur. Volkanik depremler, bir fayın huzursuz olduğunun başlıca işaretlerinden biridir.
Tektonik depremler, levha sınır bölgelerinde biriken enerjinin serbest bırakılması sonucu levhaların hareket etmesiyle oluşur. Tektonik depremler genellikle volkanik depremlerden daha büyüktür ve yeryüzünde olan depremlerin %90'ı tektonik depremdir. Büyük bir depremin merkez üssü açık denizde olduğunda, deniz tabanı bir tsunamiye neden olacak kadar yer değiştirebilir.
Deprem olduğunda meydana gelen enerji dalgaları
Deprem meydana geldiğinde farklı tipte enerji dalgaları oluşur.
"P dalgaları" veya "birincil dalgalar" tespit edilen ilk dalgalardır. Bunlar kaya ve sıvılar içinde hareket ederken iten ve çeken sıkıştırma dalgalarıdır.