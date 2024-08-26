Deprem riski yok! O ilde satın alınacak arsa neredeyse kalmadı... Akın akın geliyorlar

Karadeniz'de olmasına rağmen yaz turizminin de yoğun olarak görüldüğü Ordu'da, merkez ilçenin dışında Ünye ve Fatsa'daki oteller ve işletlemeler yaz aylarında tam kapasiteyle hizmet veriyor. Ancak Ordu'yu değerli kılan bir başka özelliği daha var. O da deprem.

Şüphesiz ki Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke. Hele ki deprem olması beklenen yerlerin başında İstanbul gelince işler çığrından çıkıyor. Son yapılan nüfus sayımlarına ve incelemelerine göre İstanbul artık göç alan değil göç veren bir şehir konumuna geldi. Peki iyi ama İstanbul en çok göçü nereye veriyor?