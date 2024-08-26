Deprem riski yok! O ilde satın alınacak arsa neredeyse kalmadı... Akın akın geliyorlar
Deprem korkusu çoğu kişiyi Ordu'ya yöneltti. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kişi Ordu'dan ve arsa almaya başladı
Ordu, Karadeniz'in en uzun sahil şeritlerinden birine sahip, denizi ve yeşiliyle fark yaratan bir il. Son kanunun ardından büyükşehir statüsüne kavuşan Ordu'da en sonki nüfus sayımına göre 700 bini aşkın insan yaşıyor.
Karadeniz'de olmasına rağmen yaz turizminin de yoğun olarak görüldüğü Ordu'da, merkez ilçenin dışında Ünye ve Fatsa'daki oteller ve işletlemeler yaz aylarında tam kapasiteyle hizmet veriyor. Ancak Ordu'yu değerli kılan bir başka özelliği daha var. O da deprem.
Şüphesiz ki Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke. Hele ki deprem olması beklenen yerlerin başında İstanbul gelince işler çığrından çıkıyor. Son yapılan nüfus sayımlarına ve incelemelerine göre İstanbul artık göç alan değil göç veren bir şehir konumuna geldi. Peki iyi ama İstanbul en çok göçü nereye veriyor?
İstanbul'dan göç edenlerin büyük bir bölümü deprem korkusu nedeniyle terk ediyor. Çoğu kişi Konya, Nevşehir gibi deprem olmayan yerleri seçerken çoğu kişi de Karadeniz'in en güzel yeri olara gösterilen Ordu'yu tercih ediyor. Ordu, son yıllarda turizm anlamında da oldukça gelişti.
TELEFERİK ÖN PLANA ÇIKIYOR
Ordu merkezde yer alan ve Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferik, turistlerin akın ettiği bir yer haline geldi. Ayrıca belediyenin Boztepe'den inerken yaptığı yeni kaydırak da sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelmişti.