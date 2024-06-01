Depremler nasıl oluşur? Deprem bölgesi dereceleri nelerdir?

"P dalgaları" veya "birincil dalgalar" ilk tespit edilen dalgalardır. Bunlar kaya ve sıvıların içinde hareket ederken iten ve çeken sıkıştırma dalgalarıdır.

Bir sonraki tespit edilecek dalgalar "S dalgaları" veya "ikincil dalgalar"dır. Bu dalgalar yalnızca kayaların içinden hareket eder. Dalganın hareket ettiği yöne dik olarak yukarı, aşağı veya yan yana hareket ederler.

Yüzey dalgaları P ve S dalgalarını takip eder. Dünyanın yüzeyi boyunca hareket ederler ve bu nedenle en fazla zararı verirler.