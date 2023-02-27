Depremzede esnaf, dükkanlarını açmaya başladı

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'ta, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Yer yer moloz yığınlarının bulunduğu kentte, Devlet Su İşlerine (DSİ) bağlı yaklaşık 2 bin çalışan, 761 iş makinesiyle yıkılan binaların enkazını kaldırırken, diğer yandan da esnaf, hasar görmeyen binalardaki iş yerlerini açıyor.

Kahveci, "Çok büyük bir felaket yaşadık. Herkes gibi bizim de kayıplarımız var. Maraş'ımıza faydamız dokunsun diye fırınımızı açtık. Vatandaşlar da bize dua etti." dedi.

Kentin en işlek yerlerinden biri olan Trabzon Bulvarı'nda yöresel gıda ürünleri satan bir iş yerinde çalışan Ali Körmen ise depremin ardından temizlik yapıp iş yerini açtıklarını ifade etti.

Körmen, "Herkese geçmiş olsun. Burada tüm vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz, onların hizmetindeyiz." diye konuştu.