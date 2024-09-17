Depresyona iyi gelen besinler
Depresyon; uzun süreli devam eden üzüntü, umutsuzluk ve ilgi kaybına neden olan bir ruh sağlığı bozukluğudur. Depresyon, her yaşta ortaya çıkabilme potansiyeli olan bir rahatsızlık olsa da genellikle 20'li veya 30'lu yaşlarda başlar. Peki, Depresyona iyi gelen besinler nelerdir? Depresyondan korunmak için nasıl beslenmeliyiz? İşte, depresyona iyi gelen besinler…
Çinko içeren besinler tüketilmelidir
Çinko, vücut için önemli bir mineraldir. Bağışıklık sisteminin temel mekanizmasında ve serbest radikallerin vücuda verdiği hasarı önlemede önemli bir role sahiptir. Mevsim geçişlerinde mutlaka çinko seviyelerine bakılmalıdır. Yoğurt, süt, nohut, kuru fasulye, kırmızı et, tavuk ve hindi eti, balık, yumurta, yulaf ezmesi, buğday, işlenmemiş pirinçler, kabuklu yemişler, mantar, yeşil yapraklı sebzeler çinko bakımından zengindir.
Mutsuzluğun nedeni B12 vitamini eksikliği olabilir!
B12 vitamini eksikliği kişinin ruh sağlığını etkileyerek; mutsuzluğu, depreyona, paranoyaya, anksiyeteye, unutkanlığa neden olabilir. Kırmızı et, tavuk ve hindi eti, balık, kabuklu deniz ürünleri, sakatat ürünleri, yumurta, süt ve süt ürünleri, ıspanak, pancar, bal kabağı, mantar, tatlı patates B12 vitamini bakımından zengindir.
Çikolata ile gelen mutluluk
İçeriğinde yüksek miktarda kakao antioksidanlar, karbonhidratlar, yüksek miktarda bitkisel protein, potasyum ve magnezyum, A, B1, B2, D, E vitaminleri, riboflavin bulunan çikolata; bir antidepresan gibi kişinin serotonin seviyesinde artış sağlayarak; daha neşeli, daha az kaygılı, daha enerji dolu olmasına yardımcı olur. Bu sayede kişi depresyonun etkilerinden uzaklaşır. Ancak her besinde olduğu gibi çikolata tüketiminde de aşırıya kaçmamak gerekir.
Depresyon karşıtı muz
Tıpkı çikolatada olduğu gibi serotoninin bir başka tetikleyicisi de muzdur. Muz, yüksek oranda tripofan içerir. Tripofan ise serotoninin üretilmesine katkı sağlar ve bu sayede kişi depresyonun etkilerinden uzaklaşabilir. Öte yandan muz, uykusuzluk problemine fayda sağlarken, içeriğindeki potasyum sayesinde depresif ve manik hallerin dengelenmesine de yardımcı olur.