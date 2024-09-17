Depresyona iyi gelen besinler

Çikolata ile gelen mutluluk

İçeriğinde yüksek miktarda kakao antioksidanlar, karbonhidratlar, yüksek miktarda bitkisel protein, potasyum ve magnezyum, A, B1, B2, D, E vitaminleri, riboflavin bulunan çikolata; bir antidepresan gibi kişinin serotonin seviyesinde artış sağlayarak; daha neşeli, daha az kaygılı, daha enerji dolu olmasına yardımcı olur. Bu sayede kişi depresyonun etkilerinden uzaklaşır. Ancak her besinde olduğu gibi çikolata tüketiminde de aşırıya kaçmamak gerekir.