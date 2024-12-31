Deterjanlara yüksek paralar harcama devri sona erdi! İşte, evde doğal çamaşır deterjanı tarifi

SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI NASIL YAPILIR?

Sıvı çamaşır deterjanı yapmak için 2 litre sıcak suyun içerisine bir kalıp sabun rendelenir ve sabun eriyinceye kadar yavaşça karıştırılır. Bu aşamada sabunu köpürtmemeye özen gösterilmelidir. Kalıp sabun yerine Arap sabunu da kullanılabilir.