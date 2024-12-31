Deterjanlara yüksek paralar harcama devri sona erdi! İşte, evde doğal çamaşır deterjanı tarifi
Deterjanlar içerdikleri kimyasal nedeniyle bazı kişilerde alerjiye neden olabilir. Öte yandan son yıllarda sürekli gelen zamlarla birlikte deterjan fiyatları adeta cep yakıyor. Bu nedenle hem sağlık, hem de maddi açıdan çamaşır deterjanınızı evde yapmaya ne dersiniz? Birkaç malzeme ile hem sağlığınızı koruyabilir hem de deterjanlara yüksek meblağlar ödemekten kurtulabilirsiniz. Peki, evde çamaşır deterjanı nasıl yapılır? İşte, hem sıvı hem toz çamaşır deterjanı tarifi...
İster sıvı, isterseniz de toz çamaşır deterjanınızı evde birkaç malzeme ile kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte, hem sağlığınızı, hem de cebinizi koruyacak çamaşır deterjanı tarifleri...
SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
2 litre sıcak su
1 kalıp sabun rendesi ya da Arap sabunu
3 yemek kaşığı karbonat
3 yemek kaşığı boraks
1 su bardağı beyaz sirke ya da elma sirkesi
2 çorba kaşığı tuz
Esansiyel yağ
SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI NASIL YAPILIR?
Sıvı çamaşır deterjanı yapmak için 2 litre sıcak suyun içerisine bir kalıp sabun rendelenir ve sabun eriyinceye kadar yavaşça karıştırılır. Bu aşamada sabunu köpürtmemeye özen gösterilmelidir. Kalıp sabun yerine Arap sabunu da kullanılabilir.