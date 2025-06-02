Dibi yanmış tava, tencere ve cezveleri 3 dakikada pırıl pırıl yapın! İlk günkü gibi parlak görünüyor

Uzmanlar, tavaları eski haline getirebilmek için beş farklı yönteme başvururken, bunlardan sadece biri, yanmış tencereyi yeni gibi göstermeyi başardı. Üstelik bu yöntem sadece üç dakikada etkisini gösteriyor ve bu oldukça kısa. Peki neye ihtiyacınız var ve nasıl uygulayabilirsiniz.