Dibi yanmış tava, tencere ve cezveleri 3 dakikada pırıl pırıl yapın! İlk günkü gibi parlak görünüyor
Dibi yanmış tava, tencere ve cezveleri pırıl pırıl yapmanın püf noktası paylaşıldı. 3 dakikalık bir yöntem ile ilk günkü gibi parlak ve yeni görünüm kazandırın.
Her mutfakta başınıza gelebilecek en yaygın olaylardan tavaların yanması olabilir. Yemek pişirirken çok sık rastlanabilen bu durumda, tavaların dibi yanarak kötü ve kullanılamaz hale gelebiliyor.
Ancak tavanın dibi yandı diye sakın çöpe atmayın. Zira gıda ve ev yaşamı odaklı The Kitchn isimli internet sitesinde paylaşılan pratik bir temizlik yöntemi, mutfakta yaşanan bu tür felaketlerin ardından tencere ve tavaların yeniden hayata döndürülebileceğini kanıtladı.
Uzmanlar, tavaları eski haline getirebilmek için beş farklı yönteme başvururken, bunlardan sadece biri, yanmış tencereyi yeni gibi göstermeyi başardı. Üstelik bu yöntem sadece üç dakikada etkisini gösteriyor ve bu oldukça kısa. Peki neye ihtiyacınız var ve nasıl uygulayabilirsiniz.