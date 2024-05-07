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  4. Dikkat! Eksikliği parkinson hastalığına neden oluyor

Dikkat! Eksikliği parkinson hastalığına neden oluyor

Beyninizdeki sinir hücreleri arasında ya da beyninizle vücudunuzun geri kalanı arasında kimyasal mesajlar ileten, hafıza, motivasyon, öğrenme ve hareket dahil olmak üzere vücudunuzun birçok fonksiyonunda önemli bir rol oynayan dopamin seviyesinin düşük olduğunu nasıl anlarız? Dopamin eksikliği yaşayanlarda ne gibi şikayetler vardır? İşte detaylar...

Dikkat! Eksikliği parkinson hastalığına neden oluyor - Sayfa 1

Dopamin Nedir?

 Dopamin (DA), vücutta doğal olarak üretilen bir kimyasaldır. Dopamin neredeyse insan beyninin bütün çalışmalarında belirleyici olan merkezi bir güç kaynağıdır. Bunun beraberinde bireyin eylemlerinin ve diğer insanlarla olan ilişkilerinin arkasında yatan ana faktördür.

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Dikkat! Eksikliği parkinson hastalığına neden oluyor - Sayfa 2

Bireyin reseptörlerinde görülen herhangi bir problem, vücuttaki dopamin miktarının düşüşüne neden olabilir. Bunun sonucunda da başta depresyon ve Parkinson hastalığı olmak üzere birçok zihinsel rahatsızlığın oluşumuna sebebiyet verebilir. Ruh ve beden sağlığı için dopamin seviyesini dengede tutmak çok önemlidir.

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Dikkat! Eksikliği parkinson hastalığına neden oluyor - Sayfa 3

Dopamin Eksikliği Belirtileri

Titreme ve denge kaybı

Kilo kaybı ya da kilo alımı

Kas krampları, spazm ve kaslarda sertlik

Karamsar ruh hali

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Dikkat! Eksikliği parkinson hastalığına neden oluyor - Sayfa 4

Yemek yeme ve yutma güçlüğü

Odaklanamama ve düşük enerji

Yorgun ve halsiz hissetme

Normalden daha yavaş hareket etmek

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