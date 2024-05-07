Dikkat! Eksikliği parkinson hastalığına neden oluyor
Beyninizdeki sinir hücreleri arasında ya da beyninizle vücudunuzun geri kalanı arasında kimyasal mesajlar ileten, hafıza, motivasyon, öğrenme ve hareket dahil olmak üzere vücudunuzun birçok fonksiyonunda önemli bir rol oynayan dopamin seviyesinin düşük olduğunu nasıl anlarız? Dopamin eksikliği yaşayanlarda ne gibi şikayetler vardır? İşte detaylar...
Dopamin Nedir?
Dopamin (DA), vücutta doğal olarak üretilen bir kimyasaldır. Dopamin neredeyse insan beyninin bütün çalışmalarında belirleyici olan merkezi bir güç kaynağıdır. Bunun beraberinde bireyin eylemlerinin ve diğer insanlarla olan ilişkilerinin arkasında yatan ana faktördür.
Bireyin reseptörlerinde görülen herhangi bir problem, vücuttaki dopamin miktarının düşüşüne neden olabilir. Bunun sonucunda da başta depresyon ve Parkinson hastalığı olmak üzere birçok zihinsel rahatsızlığın oluşumuna sebebiyet verebilir. Ruh ve beden sağlığı için dopamin seviyesini dengede tutmak çok önemlidir.
Dopamin Eksikliği Belirtileri
Titreme ve denge kaybı
Kilo kaybı ya da kilo alımı
Kas krampları, spazm ve kaslarda sertlik
Karamsar ruh hali
Yemek yeme ve yutma güçlüğü
Odaklanamama ve düşük enerji
Yorgun ve halsiz hissetme
Normalden daha yavaş hareket etmek