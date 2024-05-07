Dikkat! Eksikliği parkinson hastalığına neden oluyor

Bireyin reseptörlerinde görülen herhangi bir problem, vücuttaki dopamin miktarının düşüşüne neden olabilir. Bunun sonucunda da başta depresyon ve Parkinson hastalığı olmak üzere birçok zihinsel rahatsızlığın oluşumuna sebebiyet verebilir. Ruh ve beden sağlığı için dopamin seviyesini dengede tutmak çok önemlidir.