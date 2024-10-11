Dış kulak iltihabı nedir? Dış kulak iltihabı belirtileri nelerdir?

Dış kulak iltihabı nasıl teşhis edilir?

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı otoskop cihazı ile bakarak dış kulak enfeksiyonunun ilk teşhisini koyar. Dış kulak iltihabının teşhisinde kullanılan diğer yaygın yöntemler ise kültür testi ve odyometri testidir. Kültür testi, kulak kanalından alınan bir örnekle hangi mikroorganizmanın enfeksiyona neden olduğunu belirlemeye yardımcı olur ve uygun tedaviyi belirlemede önemli bir rol oynar. Odyometri testi ise, hastanın işitme seviyesini ölçer ve dış kulak iltihabının neden olduğu işitme kaybını belirler.