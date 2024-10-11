Dış kulak iltihabı nedir? Dış kulak iltihabı belirtileri nelerdir?
Kulak kepçesi ile kulak zarı arasında bulunan dış kulak yolunun iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir kulak enfeksiyona dış kulak iltihabı (Otitis externa) denir. Peki, dış kulak iltihabının belirtileri nelerdir? Dış kulak iltihabı nasıl tedavi edilir? İşte, dış kulak iltihabına dair detaylar…
Dış kulak iltihabı nedir?
Dış kulak iltihabı, çeşitli mikroorganizmaların kulak kanalında enfeksiyona sebep olmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Dış kulak iltihabı özellikle yüzücüler ve dalgıçlarda görülür.
Dış kulak iltihabı nedenleri nelerdir?
Dış kulak iltihabı özellikle yüzücüler ve dalgıçlarda görülür. Deniz ve havuz suyu, dış kulak iltihabının en sık görülen nedenlerindendir. Pamuklu kulak çubuğu ile sık aralıklarla kulak kirinin temizlenmesi, yabancı cisimlerin kulağa sokularak kulak yolunun temizlenmeye çalışılması gibi yanlış hareketler, kulak kanalında egzama veya sedef hastalığı da dış kulak iltihabı nedenleri arasındadır.
Dış kulak iltihabı belirtileri nelerdir?
Şiddetli kulak ağrısı
Yüksek ateş
Kulak akıntısı
Hafif kızarıklık
Kulakta hassasiyet
Kulakta tıkanma
Kulak kanalında kaşıntı, dış kulak iltihabının belirtilerindendir.
Dış kulak iltihabı nasıl teşhis edilir?
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı otoskop cihazı ile bakarak dış kulak enfeksiyonunun ilk teşhisini koyar. Dış kulak iltihabının teşhisinde kullanılan diğer yaygın yöntemler ise kültür testi ve odyometri testidir. Kültür testi, kulak kanalından alınan bir örnekle hangi mikroorganizmanın enfeksiyona neden olduğunu belirlemeye yardımcı olur ve uygun tedaviyi belirlemede önemli bir rol oynar. Odyometri testi ise, hastanın işitme seviyesini ölçer ve dış kulak iltihabının neden olduğu işitme kaybını belirler.