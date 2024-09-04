Diş taşı (Tartar) nedir? Diş taşı nasıl önlenir?
Diş taşı, sertleşmiş olan plak ve minerallerin birikmesiyle meydana gelen tabakadır. Diş üzerinde olabileceği gibi diş etinde de görünen tartar; pek çok diş eti hastalığının da başlıca nedenidir. Peki, diş taşı nasıl önlenir? En sık hangi yaşta görülür? Diş taşının belirtileri nelerdir? İşte, diş taşına dair detaylar…
Diş taşı nedir?
Diş taşı (tartar), dişlerin üzerinde oluşan dental plakın sertleşmesi ve diş yüzeylerine yapışması sonucu oluşan bir tabakadır.
Diş taşı nasıl oluşur?
Dişlerin fırçalanmaması durumunda, diş ipinin kullanılmaması durumunda, şekerli ve karbonhidratlı yiyeceklerin bol miktarda tüketildiği durumlarda diş taşı oluşabilir.
Diş taşı en sık kaç yaşında görülür?
Diş taşı birikimi, yaşla beraber artarak 25-30 yaşlarında maksimum düzeye ulaşmaktadır. Diş taşı birikimi genellikle simetrik olmaktadır.
Diş taşı belirtileri nelerdir?
Ağız kokusu
Dişleri fırçalarken yaşanan aşırı ağrı ya da sızı
Diş etlerinin çekilmesi
Diş eti kanaması
Diş çürükleri
Dişlerin çevresinde meydana gelen sert oluşumlar diş taşının belirtilerindendir.