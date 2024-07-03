Dış ticaret bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Dış ticaret bölümü; ülke dışına mal ve hizmetlerin satışını veya satın alımını yönetecek insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Peki, dış ticaret bölümü kaç yıllıktır? Dış ticaret bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır? İş alanları nelerdir? İşte, dış ticaret bölümüne dair detaylar…
Dış ticaret bölümü nedir?
Dış ticaret bölümü; ithalat ve ihracat gibi dış ticaret alanını ilgilendiren konularda yetkin bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür.
Dış ticaret bölümü kaç yıllıktır?
Dış ticaret bölümü, 2 yıllık bir ön lisans programıdır.
Dış ticaret bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Dış ticaret bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.
Dış ticaret bölümünde hangi dersler okutulur?
Dış ticaret bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Hukukun temel kavramları
İktisada giriş
Genel matematik
Genel muhasebe
İşletme fonksiyonları