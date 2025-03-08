Disleksi nedir? Belirtileri, nedenleri ve teşhisi!
Yunanca “dys” ile “lexia” kelimelerinin birleşiminden meydana gelen disleksi; bireyin okuma, yazma ve dil becerilerini etkileyen nörolojik bir öğrenme güçlüğüdür. Disleksili bireyler, yazılı harfleri, sayıları, heceleri ve sözcükleri tanımada zorluk yaşarlar. Bu kişiler genellikle tersten okurlar ve yazmada da sorunlar yaşarlar. İşte, disleksiye ilişkin detaylar…
Disleksi nedir?
Disleksi, zeka seviyesi normal veya normalin üstünde olan bireylerde görülen, okuma, ayzman ve dil becerilerini etkileyen nörolojik temelli bir öğrenme bozukluğudur.
Disleksinin belirtileri nelerdir?
- 10'a kadar sayma, haftanın günlerini sayma, alfabeyi sayma gibi basit sıralamaları yapmakta zorlanma
- "d" ve "b" veya "p" ve "q" gibi birbirinin ayna yansıması olan harfleri ayırmada sorunlar yaşamak
- Kelimeleri hecelemede zorluklar yaşamak
- Harfleri normalden daha fazla eforla öğrenebilmek
- Oldukça yavaş şekilde okuma
- Uzun ve karmaşık kelimelerde telaffuz hatası yapma
- Metinleri yüksek sesli okumaktan çekinme
- Okuduklarını anımsayamama
- Özgüven eksikliği yaşama
- Olayların sırasını hatırlamada zorlanma
- Sesleri harf veya sözcük gruplarıyla ilişkilendirememek
- Yabancı dil öğrenememe zorluğu
- Bireyin kendini ifade ederken kurduğu cümleler arasında bağlantı bozuklukları ve mantık hatalarının olması disleksinin belirtileri arasındadır.
Disleksinin nedenleri nelerdir?
Disleksi, gen veya beyin gelişimi farklılıklarından kaynaklanır. Genetik faktörler , beyindeki farklılıklar ve çevresel faktörler disleksinin nedenlerindendir.