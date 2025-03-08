Disleksi nedir? Belirtileri, nedenleri ve teşhisi!

Disleksinin belirtileri nelerdir?

- 10'a kadar sayma, haftanın günlerini sayma, alfabeyi sayma gibi basit sıralamaları yapmakta zorlanma

- "d" ve "b" veya "p" ve "q" gibi birbirinin ayna yansıması olan harfleri ayırmada sorunlar yaşamak

- Kelimeleri hecelemede zorluklar yaşamak

- Harfleri normalden daha fazla eforla öğrenebilmek

- Oldukça yavaş şekilde okuma

- Uzun ve karmaşık kelimelerde telaffuz hatası yapma

- Metinleri yüksek sesli okumaktan çekinme

- Okuduklarını anımsayamama

- Özgüven eksikliği yaşama

- Olayların sırasını hatırlamada zorlanma

- Sesleri harf veya sözcük gruplarıyla ilişkilendirememek

- Yabancı dil öğrenememe zorluğu

- Bireyin kendini ifade ederken kurduğu cümleler arasında bağlantı bozuklukları ve mantık hatalarının olması disleksinin belirtileri arasındadır.