Dişteki tehlike! Zehir saçan madde AB'de yasaklandı sıra Türkiye'de
AB üyesi ülkelerde yasaklanan amalgam diş dolgusu adeta zehir saçıyor. İçeriğinde yoğun miktarda cıva olan amalgam dolgular, tüm organlarda büyük hasara yol açabiliyor. Uzmanlar ise Anadolu kentlerinde yoğun olarak kullanılan amalgam dolguların bir an önce yasaklanması gerektiğini söylüyor.
Halk arasında gümüş dolgu olarak da bilinen ve içeriğinde cıva içeren amalgam diş dolgularının kullanımı; Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere yasakladı. Türkiye’de geçmiş yıllara oranla amalgam dolguların kullanımı azalmakla birlikte, uzmanlar devam eden bu uygulamadan uzak durulması gerektiğini belirtiyorlar.
Diş Hekimi Gülcan Usal, amalgam dolgunun yüzde 50 civarında cıva, geri kalan kısmında ise gümüş, bakır ve kalay gibi metallerin bulunduğunun altını çizerken, "Cıva, toksik bir madde olup, ağızda bulunduğu süre boyunca sürekli cıva buharı salgılar. Bu durum, diş fırçalama, diş sıkma, çiğneme, sıcak yiyecek ve içecek tüketimi gibi günlük aktiviteler sırasında gerçekleşir. Ciddi sağlık riskleri nedeniyle amalgam dolgusu olanların, bu ürünleri çıkartmaları gerekir" diye konuştu.
Türkiye'de de yasaklanmalı
Usal, AB ülkelerinin uzun zamandır 'Cıvasız Avrupa' hedefi için çalıştığını da belirtirken, şu uyarılarda bulundu:
"Türkiye'de de benzer yasaklamalar gelmeli. Amalgam dolgu çıkarılırken, toksik cıva buharının solunması ve cıva parçaları ile tozlarının yutulmasını engellemek için hem hastanın hem de diş hekiminin koruyucu ekipman giymesi, hastaya lastik örtü takılması, hastaya burundan oksijen verilmesi gerekebilir. Ayrıca, çıkarılan amalgam dolgu parçalarının doğru şekilde bertaraf edilmesi de önemlidir."
"Amalgam dolgu dikkatli çıkarılmazsa hastayı zehirleyebilir. Cıva, vücuda toksik etkilere neden olabilen bir elementtir. Bu nedenle, diş hekimleri amalgam dolgu çıkarırken SMART protokolü önlemleri almalı ve cıva buharı riskini en aza indirmelidir."