Dişteki tehlike! Zehir saçan madde AB'de yasaklandı sıra Türkiye'de

Türkiye'de de yasaklanmalı

Usal, AB ülkelerinin uzun zamandır 'Cıvasız Avrupa' hedefi için çalıştığını da belirtirken, şu uyarılarda bulundu:

"Türkiye'de de benzer yasaklamalar gelmeli. Amalgam dolgu çıkarılırken, toksik cıva buharının solunması ve cıva parçaları ile tozlarının yutulmasını engellemek için hem hastanın hem de diş hekiminin koruyucu ekipman giymesi, hastaya lastik örtü takılması, hastaya burundan oksijen verilmesi gerekebilir. Ayrıca, çıkarılan amalgam dolgu parçalarının doğru şekilde bertaraf edilmesi de önemlidir."