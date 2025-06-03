Diyetisyenlere göre aç karnına tüketilmemesi gereken 8 yiyecek ve içecek. Herkes aynı hatayı yapıyor
Uzmanlar, sabah uyanır uyanmaz tüketilen bazı yiyecek ve içecekler için önemli uyarıda bulundu. Daha sağlıklı sindirim sistemi için aç karnına sakın bu 8 yiyecek ve içeceği tüketmeyin!
Sabah uyandınız ve mideniz bomboş vaziyette. İlk yaptığınız şey atıştırmalık bir şeyler bulmak veya kahve içerek ayılmak.
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Peki bu alışkanlıkların aslında sindirim sistemine ciddi zararlar verdiğini biliyor muydunuz?
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Uzmanlar, bazı yiyecek ve içeceklerin aç karnına tüketildiğinde sindirim sistemine zarar verebileceğini belirtti.
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