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  4. Diyetisyenlere göre aç karnına tüketilmemesi gereken 8 yiyecek ve içecek. Herkes aynı hatayı yapıyor

Diyetisyenlere göre aç karnına tüketilmemesi gereken 8 yiyecek ve içecek. Herkes aynı hatayı yapıyor

Uzmanlar, sabah uyanır uyanmaz tüketilen bazı yiyecek ve içecekler için önemli uyarıda bulundu. Daha sağlıklı sindirim sistemi için aç karnına sakın bu 8 yiyecek ve içeceği tüketmeyin!

Diyetisyenlere göre aç karnına tüketilmemesi gereken 8 yiyecek ve içecek. Herkes aynı hatayı yapıyor - Sayfa 1

Sabah uyandınız ve mideniz bomboş vaziyette. İlk yaptığınız şey atıştırmalık bir şeyler bulmak veya kahve içerek ayılmak. 

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Diyetisyenlere göre aç karnına tüketilmemesi gereken 8 yiyecek ve içecek. Herkes aynı hatayı yapıyor - Sayfa 2

Peki bu alışkanlıkların aslında sindirim sistemine ciddi zararlar verdiğini biliyor muydunuz? 

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Diyetisyenlere göre aç karnına tüketilmemesi gereken 8 yiyecek ve içecek. Herkes aynı hatayı yapıyor - Sayfa 3

Uzmanlar, bazı yiyecek ve içeceklerin aç karnına tüketildiğinde sindirim sistemine zarar verebileceğini belirtti.

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Diyetisyenlere göre aç karnına tüketilmemesi gereken 8 yiyecek ve içecek. Herkes aynı hatayı yapıyor - Sayfa 4

Peki bu yiyecek ve içecekler neler? İşte aç karnına asla tüketmemeniz gereken bazı gıdalar…

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